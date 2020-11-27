«Беневенто» — «Ювентус». Прогноз: ещё одна жертва Роналду. Без шансов для Филиппо Индзаги

Туринцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов за четыре тура, пора подниматься в таблице Серии А.

28 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Беневенто» оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Ювентус» 28 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Беневенто» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 9-го тура Серии А «Беневенто» — «Ювентус» Турин (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

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На 28 ноября запланировано сразу три матча. В 20:00 мск «Беневенто» на стадионе «Чиро Вигорито» начнёт выяснять отношения с «Ювентусом». Имя фаворита тут не вызывает сомнений, хотя новичок элитного дивизиона показывает себя достойно и держится в середине турнирной таблицы.



Три года назад «ведьмы» уже выходили в Серию А, ничего хорошего из этого не вышло. Напрочь провалили первый круг, проигрывали всем подряд и оказались последними. Теперь получается гораздо веселее: три победы в восьми турах, девять очков и 14-я строчка. Позади остались, например, «Фиорентина», «Парма» и «Торино».



Продвинутая статистика уверяет, что подопечным Филиппо Индзаги просто сильно везёт. Например, по метрике xPTS они должны были набрать только 4,31 очка. Но это детали. А на деле — 3:2 с «Сампдорией», 1:0 с «Болоньей» и 1:0 с «Фиорентиной». Несмотря на пару сухих побед, оборона тут крайне слабая.

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20 пропущенных мячей в восьми турах — худший результат в чемпионате Италии. Пока «Беневенто» стабильно цепляется с середняками и аутсайдерами, но от грандов получает достаточно. «Рома» и «Интер» забили по пять раз, «Наполи» ограничился двумя, хотя имел колоссальный перевес.



«Ювентус» после ноябрьской паузы идёт без потерь. Быстро разобрались с «Кальяри» (2:0), а накануне едва дожали скромнейший «Ференцварош» (2:1). Игра и реализация оставляли желать лучшего, но задача выполнена: девять очков позволили досрочно гарантировать выход в плей-офф. Впереди битва с «Барселоной» за первое место в квартете.



В чемпионате Италии положение терпимое: 16 баллов в восьми турах, четвёртое место. «Милан» находится в четырёх пунктах, так что с осечками пора заканчивать. Шикарную форму набрал Криштиану Роналду, забивающий всем подряд. Беречь силы особенно незачем — впереди домашний поединок с киевским «Динамо». Никаких перелётов, скромный соперник.

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Потому оттолкнёмся от фаворита. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.90 и П2 всухую за 2.55. Коэффициент серьёзный, а туринцы в последнее время добавили в обороне. Ждём тут чего-то вроде 0:2 или 0:3.

Андреа Пирло накануне честно признался, что ждал от игры против венгерского клуба большего. Новичок Серии А со слабой обороной — отличный способ продлить победную серию и добавить уверенности.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Ювентус» 28 ноября 2020 года

«Ювентус» после ноябрьской паузы добыл две победы из двух возможных. «Ференцварош» еле дожал, но задача выполнена: выход в плей-офф Лиги чемпионов гарантирован, можно переключиться на национальное первенство. Впереди выезд к «Беневенто», который пропускает больше всех в Серии А. Плотный график наверняка помешает туринцам накидать авоську, но для победы в пару-тройку мячей у них есть всё необходимое.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.55.