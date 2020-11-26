«Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз: «Баварии» не проиграли, форварда «Динамо» тоже остановят

27 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Вердер». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вольфсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех бременцев оценён в 4.95. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Вердер» 27 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Вердер» (27.11.2020)

Групповой этап Лиги наций УЕФА благополучно отгремел, успешно вернулись клубные первенства и еврокубки. Из-за пандемии коронавируса график по-прежнему невероятно плотный. Времени на отдых по-прежнему мало, участникам еврокубков приходится выходить на поле дважды в неделю. В чемпионате Германии такими темпами уже добрались до девятого тура.

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Программа откроется одним поединком в пятницу, 27 ноября. Вылетевший из квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» примет «Вердер», который чудом остался в Бундеслиге ещё на один сезон. Встреча начнётся в 22:30 мск и пройдёт на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге.



В текущем розыгрыше чемпионата Германии «волки» выглядят бодро. За восемь туров набрали 14 баллов и забрались на шестое место в турнирной таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три пункта, но и конкурентов хватает. Даже идущий на 11-й строчке «Айнтрахт» отстаёт на те же три балла.



В прошлом туре зелёно-белые гостили у несчастного «Шальке-04» и сумели одержать победу со счётом 2:0. Результат по делу. Они смотрелись предпочтительнее, нанесли больше ударов и больше контролировали мяч. При этом получилось сохранить свои ворота нетронутыми, хотя подступы у хозяев тоже имелись.

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Отдельно стоит отметить, что «Вольфсбург» до сих пор ни разу не проиграл, а ведь позади уже восемь матчей. Правда, победы одержал всего три, зато с обороной порядок. Всего лишь пять пропущенных мячей за это время, что является одним из лучших показателей Бундеслиги на данный момент. Столько же пропустил ещё «РБ Лейпциг», но меньше — никто.



Вообще, ждать большого числа голов и в предстоящем поединке мы бы тоже не стали. Дело в том, что бременцы сейчас тоже выступают очень неплохо. У них 11 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. После 16-й строчки и стыков в прошлом сезоне это явный прогресс.



Да и игру подопечные Флориана Кофельдта показывают приличную. В матче восьмого тура они гостили на «Альянц-Арене» у грозной «Баварии» и скатали ничью (1:1). Любопытно, что первый тайм остался за гостями, а мюнхенцам даже пришлось отыгрываться. Понятно, что действующий чемпион работает на два фронта, но заслуг аутсайдера это не умаляет.

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С обороной в текущем сезоне у бременцев тоже пока проблем нет, они пропустили всего 10 мячей за восемь игр. Для априори результативного чемпионата Германии показатель солидный, мало кто на данный момент может похвастаться лучшими цифрами. Меньше пропустили разве что «Байер» (девять), «Унион» (восемь), «Боруссия Дортмунд» (семь) и «РБ Лейпциг» с «Вольфсбургом» (у обоих по пять). А ведь это всё представители топ-6.



При таких раскладах есть все основания проверить тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают за такой исход вполне приличный коэффициент 2.19. Дело ещё в том, что «Вольфсбург» и «Вердер» сейчас являются самыми низовыми коллективами в высшем дивизионе Германии.

Ожидать от них яркой игры и высокой результативности не стоит. Аренда хорошо известного любителям РПЛ Максимилиана Филиппа не помогла резко увеличить количество голов, а бременцы на чужом поле по умолчанию не станут раскрываться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Вердер» 27 ноября 2020 года

«Вольфсбург» и «Вердер» являются самыми низовыми командами Бундеслиги. В атаке много моментов не создают, зато с обороной полнейший порядок. «Волки» на своем поле — явный фаворит, но бременцы после ничьи с «Баварией» наверняка находятся в хорошем настроении. Ждём много борьбы и малого количества голов. Общий низ с коэффициентом сильно выше двойки смотрится интересно.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.