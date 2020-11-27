Футбола сегодня почти нет. Зато можно делать ставки на лыжные гонки, за наших против Клебо.

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл», «Страсбург» — «Ренн» и другие матчи. На что ставить 27 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 27 ноября.

На что ставить в футболе 27 ноября

Традиционно пятница в клубном футболе – практически день отдыха. Всего несколько матчей. В Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», в Германии – «Вольфсбург» и «Вердер», в Испании – «Вальядолид» и «Леванте». Во Франции можно последить за соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов – «Ренном». Команда сыграет против «Страсбура». Так что без ставок фанаты футбола точно не останутся.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 27 ноября

В КХЛ сегодня всего два матча. «Металлург» примет «Нефтехимик» — ЦСКА, а «Куньлунь» — «Сибирь».

На что ещё ставить 27 ноября

Стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В Руке (Финляндия) сегодня пройдут соревнования спринтеров. Смогут ли наши лыжники остановить грозного Йоханнеса Клебо? Посмотрим.

В баскетболе матчи отбора на ЧЕ-2021, но сборная России свой поединок проведёт только завтра. В волейбольной мужской Суперлиге стартует очередной тур, на пятницу запланированы три матча.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!