«Салават Юлаев» — СКА. Прогноз: Гранлунд, Амиров и Метсола прервут победную серию Брагина

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — СКА. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.57, успех «Салавата» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 28 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 28 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — СКА Санкт-Петербург (28.11.2020)
Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Четыре недели остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На субботу, 28 ноября, запланированы сразу пять матчей. Наиболее ранний стартует в 14:30 мск в Уфе. «Салават Юлаев» сразится со СКА из Санкт-Петербурга. Соперники набрали внушительный ход: у гостей семь побед в восьми последних поединках, у хозяев — семь в девяти.
Подопечные Валерия Брагина после ноябрьской паузы на Евротур вынесли «Йокерит» и «Витязь» с общим счётом 12:2, а дальше немного успокоились. Остальные победы добыты исключительно с разницей в одну-две шайбы. Единственное поражение на указанном отрезке нанёс «Трактор» (1:0), который сейчас очень хорош.
График непростой, встреча в Башкортостане станет четвёртой за семь суток. Накануне показали характер в Череповце: горели с разницей в два гола к 46-й минуте, но не опустили рук и забросили за короткий срок три шайбы. Две — в равных составах, ещё одну — в большинстве. В концовке выстояли.
СКА сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от ЦСКА солидное, зато лидерство в дивизионе удерживают уверенно. Теперь нужно наведаться в Уфу, после чего можно будет вернуться в Санкт-Петербург. Сил осталось немного, но жалеть себя некогда.
«Салават Юлаев» должен быть посвежее. А это чертовски важный фактор. Третий матч на своём льду, да ещё и в удобном графике. 22 ноября разгромили «Барыс» (4:1), 25 числа разнесли несчастный «Нефтехимик» (6:2). И снова получили 2,5 суток на восстановление. Хотя две предыдущие победы, как видно, дались без особых усилий.
С нижнекамцами всё стало понятно уже к середине первого периода: умудрились забить четыре шайбы с шести бросков за 11 минут. Дальнейшее оказалось делом техники. Букмекеры не видят тут фаворита, хотя нам кажется, что шансы уфимцев чуть выше. На своём льду они по умолчанию хороши, а тут ещё и бонусные выходные.
Две предыдущие очные встречи уходили в овертайм, оба раза сильнее оказались «армейцы»: 5:4 ОТ в прошлом сезоне и 3:2 ОТ — в нынешнем. А планка в 4.5 шайбы устояла лишь однажды за семь последних случаев. Между прочим, СКА вот уже три игры подряд забивает и пропускает как минимум по два раза, а «СЮ» не уходит со льда без двух голов с октября.
В общем, 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.95 смотрится здорово. Альтернатива — П1 с нулевой форой за 2.00. Зелёные имеют всё необходимое, чтобы забрать «конёк». Если не нахватают лишних удалений (меньшинство по-прежнему слабое), то наверняка добудут очки. На фоне плотного графика гостям будет сложно показать свой лучший хоккей.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 28 ноября 2020 года
Соперники исправно набирают очки в последнее время, вот только разница в свежести должна быть заметной. «Салават» в третий раз подряд сыграет на своём льду, да ещё и при графике «матч через два дня». А вот СКА ожидает четвёртый поединок за семь суток. Скорее всего, уфимцы выиграют «конёк», так что их шансы кажутся выше.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с нулевой форой за 2.00.
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