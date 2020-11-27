«Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз: Никитин нанесёт Дацюку и Коваржу пятое поражение подряд

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех «Автомобилиста» идёт за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 28 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 28 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА Москва (28.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Четыре недели остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На субботу, 28 ноября, запланированы сразу пять матчей. В 15:00 мск в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Вывеска отличная — лидер сводной таблицы КХЛ против представителя топ-5 Восточной конференции. Правда, хозяева сейчас переживают непростой период.

Они потерпели четыре поражения подряд, да и пропускать стали заметно больше. Для начала по всем статьям отлетели в Казани от «Ак Барса» — 0:3. Затем дважды уступили «Торпедо». На своём льду — по буллитам (2:3 Б), в гостях — с большим запасом в основное время (1:5). И в четверг не дотерпели с «Трактором» (3:4 ОТ).

Получилось обидно. Дважды вели в счёте, но позволяли сопернику отыграться. Третью шайбу челябинцы забросили за 58 секунд до сирены. Уже после того, как сняли вратаря. А овертайм закончился быстро: трёхходовку увенчал кистевой бросок Сергея Калинина под перекладину. Управились за 69 секунд.

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Возвращение Павла Дацюка не помогает. Ладно хоть накануне дали отдохнуть Якубу Коваржу, который в последнее время выручал заметно реже обычного. Положение в турнирной таблице ухудшилось, но в рамках приличного: пятое место на Востоке, даже до лидирующего «Ак Барса» семь очков при трёх играх в запасе.

ЦСКА тем временем открыл выездную серию победой в Сочи над любимым клиентом со счётом 4:1. Выиграли ловко и уверенно: две шайбы к середине первого периода, дальше никуда не спешили. Закрыли чувствительное поражение от «Сибири» на своём льду (1:5), закрепили лидерство на Западе.

Игровое время распределилось крайне ровно, никто не провёл на льду хотя бы 19 минут. А нападающие не добрались даже до 17 минут. Свежести должно хватить, да и ротацию Игорь Никитин против команд из Восточной конференции применяет широкую. Правда, две предыдущие встречи в Екатеринбурге «армейцы» проиграли.

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Больше того — в четырёх последних случаях они пропускали на Урале как минимум две шайбы. В ворота почти наверняка вернётся Коварж, пауза должна была пойти ему на пользу. Высокой результативности не ждём: подопечные Билла Питерса на фоне неудачного отрезка постараются сыграть строже, силу соперника они понимают.

Кроме того, лишь в двух из 13 последних очных встреч забивалось больше пяти шайб. Вырисовывается комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.37. Линия даже позволяет подстраховаться и взять Х2 + тотал меньше 6.5 гола за 1.83. Ждём тут чего-то вроде 2:3 или 2:2. Всё же хозяева сейчас не впечатляют.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 28 ноября 2020 года

«Автомобилист» на спаде — четыре поражения подряд, два из которых от средненького «Торпедо». ЦСКА начал гостевую серию с уверенной победой в Сочи: лишних сил не тратил, игровое время распределилось очень ровно. В 11 из 13 предыдущих очных встреч забивалось не больше пяти шайб, так что Х2 + ТМ 5.5 гола за 2.37 смотрится классно.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.37.