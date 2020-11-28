«Урал» — «Сочи». Прогноз: Погребняк, Бикфалви и Подберёзкин продолжат страдания Джанаева

29 ноября «Урал» и «Сочи» сыграют в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Сочи» 29 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Урал» Екатеринбург — «Сочи» (29.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести четыре тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 16-го тура РПЛ упакована в два дня. На воскресенье, 29 ноября, запланированы четыре матча. Наиболее ранний из них стартует в 12:00 мск в Екатеринбурге, где «Урал» сразится с «Сочи». Соперники в последнее время чувствуют себя довольно уверенно и очки набирают исправно.



Гости справляются даже без Кристиана Нобоа, который много забивал на старте сезона, но получил травму в конце октября. В трёх предыдущих турах зацепили пять очков, хотя календарь оказался не самым простым. Жалеть можно точно о ничьей с едва живой «Уфой» (1:1), где получили пенальти в концовке.



В остальном — красота. В родных стенах по делу обыграли «Локомотив» (2:1), а неделю назад в гостях скатали ничью с ЦСКА (1:1). Больше того — «армейцы» быстро открыли счёт, однако в итоге должны были радоваться мирному исходу. Потому что подопечные Владимира Федотова смотрелись острее и спокойно могли вырвать победу.

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Сейчас «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. У «Ахмата» с «Локомотивом» столько же, однако зона еврокубков совсем недалеко. До идущего четвёртым «Динамо» не хватает трёх пунктов, до «Спартака» — пяти. Полёт более чем нормальный.



«Урал» долго запрягал, каждый гол поначалу давался с большим скрипом. В ноябре дело пошло на лад: обыграли «Уфу» (2:1) и остановили «Спартак» (2:2). Неделю назад, правда, потеряли очки в Волгограде (0:0). Но оторваться от нижней части турнирной таблицы удалось, что уже неплохо.



16 очков, 11-е место в РПЛ. Три балла от зоны стыков, восемь — от зоны вылета. Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, что вызывает определённые вопросы. На выезде «шмели» действительно выступают бледно, зато на своём поле всё иначе. Они успели остановить в Екатеринбурге «Локомотив» (1:1), «Краснодар» (1:0), «Зенит» (1:1) и «Спартак». А ещё обыграли «Химки» (3:1).

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Получается, что в семи предыдущих поединках в родных стенах уступили лишь однажды. ЦСКА со счётом 0:2, когда абсолютно потерялись после удаления в составе красно-синих и тут же получили два мяча. Единственная очная встреча в Екатеринбурге также осталась за «Уралом» (3:1).



И последний момент — «Сочи» очень много пропускает на выезде. Уже 13 голов в восьми матчах, хуже только «Химки», «Уфа» и тульский «Арсенал». А в восьми предыдущих матчах с участием подопечных Владимира Федотова доезжала ставка «обе забьют», что по меркам низового чемпионата России огромная редкость.



Проверять ли голы в обе стороны за отличный коэффициент 2.08 — дело вкуса. А вот тотал больше 2 мяча за 1.80 и ИТБ 1 гола «Урала» за 2.12 рассмотреть следует. Оборона гостей категорически не впечатляет, проблем с моментами у хозяев возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Сочи» 29 ноября 2020 года

«Урал» потихоньку набирает ход: пять очков в трёх последних матчах, четыре гола. «Сочи» чувствует себя комфортно даже без Кристиана Нобоа, но пропускает на протяжении восьми поединков. А на выезде успел вытащить из сетки уже 13 мячей. Без гола Бикфалви с Погребняком на таком фоне вряд ли останутся.



Ставка: ИТБ 1 гола «Урала» за 2.12.