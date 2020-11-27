«Ростов» — «Динамо». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой не пустят Карпина в топ-4 РПЛ

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо Москва». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех московского клуба оценён букмекерами в 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершена, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, скучать по ним времени нет, уже вернулись национальные первенства и еврокубки. В Лиге чемпионов и Лиге Европы отыграли четвёртый тур, а в Российской Премьер-Лиге миновал первый круг.

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Программа 16-го тура чемпионата России откроется 28 ноября сразу четырьмя поединками. Среди прочих выделяется битва «Ростова» и московского «Динамо». Ярче вывески, пожалуй, не найти, ведь соперники всерьёз претендуют на зону еврокубков. Битва тура стартует в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.



Из-за очередной перестройки в команде Валерия Карпина много молодых футболистов, а потому о стабильной игре говорить пока не приходится. Однако тренер продолжает удивлять. Ростовчане держатся на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего один пункт.



Ноябрьский перерыв для сборных пошёл на пользу жёлто-синим. После поражения в Москве от ЦСКА (0:2) они одержали уверенную победу в Казани над «Рубином» (2:0). Конечно, стоит сказать, что Леониду Слуцкому пришлось обойтись без целого ряда лидеров, но гости были лучше по всем параметрам и победу заслужили.

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Столичное «Динамо» тоже не даёт скучать. Команда буквально заискрилась с приходом на пост главного тренера Сандро Шварца. За четыре матча под руководством немецкого специалиста она добыла 10 из 12 возможных очков. А главное — всё это при симпатичном футболе и приятной результативности.



Мощная серия позволила москвичам задержаться на четвёртой строчке в РПЛ, в копилке уже 27 баллов. Отставание от лидирующего ЦСКА небольшое, всего пять пунктов, но и отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» тоже маленький — только один балл. Так что предстоящий поединок будет интересным ещё и с точки зрения турнирной борьбы.



В прошлом туре бело-голубые гостили у московского «Спартака». Соперники выдали яркую концовку, а само дерби завершилось со счётом 1:1, но стоит отметить, что гости смотрелись даже предпочтительнее. Они много били по воротам и разыграли целых 10 корнеров. Если бы не Максименко, красно-белые попрощались бы с третьим местом.

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Вполне вероятно, что и в предстоящем поединке «Динамо» продолжит показывать агрессивный футбол и забивать. Всё-таки за четыре игры при новом тренере у клуба уже 11 мячей. Однако ждать больше трёх голов, на наш взгляд, явно не стоит.



Дело в том, что ростовчане здорово играют в обороне, особенно на своём поле. За пять домашних игр, не считая технической победы над «Ротором», у них всего четыре пропущенных мяча. Но с созиданием ситуация ужасная — четыре гола за то же время, что только на руку бело-голубым, меньше которых в РПЛ пропустил лишь ЦСКА.



Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.74. Обе команды здорово идут в чемпионате России, но бело-голубые всё же смотрятся предпочтительнее. Состав на данный момент тут будет покрепче, увезти из Ростова-на-Дону очки более чем реально.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» 28 ноября 2020 года

Ростовчане на фоне продажи сразу нескольких железных футболистов основного состава держатся неплохо, Валерий Карпин своё дело знает. Однако «Динамо» при Сандро Шварце набирает обороты: 10 очков из 12 возможных, высокая результативность. Много хозяева вряд ли пропустят, но вообще бело-голубые сейчас смотрятся предпочтительнее.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.