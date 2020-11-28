«Уфа» — «Тамбов». Прогноз: Беленов и Рыжиков устанут гораздо сильнее, чем думают букмекеры

29 ноября «Уфа» и «Тамбов» сыграют в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Тамбов» 29 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.46.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Тамбов» (29.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести четыре тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 16-го тура РПЛ упакована в два дня. На воскресенье, 29 ноября, запланированы четыре матча. В 14:00 мск «Уфа» на стадионе «Нефтяник» начнёт выяснять отношения с «Тамбовом». Это битва прямых конкурентов, которые вовсю борются за выживание и испытывают серьёзные проблемы.



Правда, разного плана. У хозяев всё валится из рук: летом отдали нескольких важных исполнителей, обошлись без трансферов и получили очень скромный состав. Смена тренера ожидаемо не дала быстрого результата. Просто потому что работать толком не с кем. Вадим Евсеев выжимал все соки, но этого не хватало.



Под руководством Рашида Рахимова результаты стали только хуже. В пяти матчах добыто одно-единственное очко, да и то благодаря пенальти на 87-й минуте (1:1 с «Сочи»). В остальных случаях команда честно билась и делала всё возможное, однако постоянные индивидуальные ошибки в обороне перевешивали.

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Александра Беленова в некоторых эпизодах было откровенно жалко. За весь первый круг клуб из Башкортостана сыграл на «ноль» аж один раз, с едва живым «Ротором» (0:0). Хотя в прошлом году стабильно душил фаворитов РПЛ и никого не отпускал просто так. Пока же — семь очков и чистое последнее место в турнирной таблице.



«Тамбов» — иной случай. Уровень исполнителей тут ещё скромнее, зато организованность в полнейшем порядке. Подопечные Сергея Первушина показывают вполне симпатичный футбол и более-менее стабильно цепляют очки. А проигрывают, как правило, в один мяч. Разгромно уступили только «Зениту» (1:4).



Проблема в другом — финансы. С ними совсем беда: долги по зарплате столь серьёзны, что футболисты в открытую говорят о них с журналистами. Возможно, именно с этим связано падение результатов. Бесконечно ждать реакции от руководства области никому не понравится. Прежде три раза подряд «волки» не проигрывали. А тут — 1:2 от «Динамо», 0:1 от «Ахмата», 0:1 от «Краснодара».

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Во всех случаях выглядели достойно и вполне могли зацепиться, не хватало совсем чуть-чуть. То пенальти не забьют, то судьи отменят гол из-за сомнительного офсайда. 12 очков в 15 турах — отличный результат с учётом всех факторов. Да, это зона стыков, но рассчитывать на нечто большее было бы совсем наивно.



Игра несёт колоссальное значение. Строго говоря, если «Уфа» действительно хочет остаться в элите, то должна обыгрывать прямого конкурента. Цена ошибки высока, а потому букмекеры совсем не верят в голы. И вот тут начинаются вопросы. Дело в том, что атакуют гости неплохо, а подопечные Рашида Рахимова очень много чудят в защите.



Во всех трёх предыдущих очных встречах забивалось не меньше двух мячей (0:2, 2:1 и 0:3). Кроме того, вот уже четыре тура подряд в играх с участием «Уфы» доезжает ставка «обе забьют». А ведь просто сидеть у своей штрафной в расчёте на нули хозяевам нельзя, ничья их вовсе не устроит.

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Так что какие-то голы тут наверняка будут, придётся лезть вперёд и пытаться что-то придумать у чужой штрафной. «Обе забьют» за 2.46 — вариант смелый, тотал больше 2 гола за прекрасные 2.20 — попроще. За весь первый круг соперники скатали нулевые ничьи всего по одному разу.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата России «Уфа» — «Тамбов» 29 ноября 2020 года

«Уфа» при Рахимове набрала одно очко в пяти турах и осела на последнем месте в турнирной таблице. «Тамбов» — прямой конкурент. Если клуб из Башкортостана хочет остаться в элите, нужно побеждать любой ценой. Соответственно, просто встать у своей штрафной и ждать у моря погоды не получится. Придётся раскрываться. Так что ждём голов.



Ставка: тотал больше 2 гола за 2.20.