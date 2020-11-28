«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: а ведь без Месси было лучше

29 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 29 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» 29 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» (29.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартовал 11-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные. На воскресенье, 29 ноября, запланированы сразу четыре матча. Самый ранний из них стартует в 16:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Осасуну» в надежде прервать неудачный отрезок в национальном первенстве.



Поводов для гордости действительно нет — всего одна победа в шести предыдущих турах, да и там пришлось понервничать (5:2). «Бетис» держался дольше 80 минут, но в меньшинстве всё же пропустил два мяча в концовке. В остальном — осечка на осечке. Две результативные ничьи — по 1:1 с «Севильей» и «Алавесом».



Плюс три поражения. 0:1 от «Хетафе», 1:3 от «Реала» и 0:1 от «Атлетико». Строго говоря, все три — по делу. В первом случае нанесли один удар в створ за 90 минут (да и тот прямым ударом со штрафного), во втором встали после второго пропущенного мяча, в третьем полностью увязли в обороне «матрасников».

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Ситуация становится угрожающей. Всего 11 очков в восьми поединках и жуткое 13-е место в турнирной таблице. До «Реала» шесть баллов, до «Атлетико» девять, до «Реала Сосьедад» — 12. Единственная отрада — Лига чемпионов. Там быстро сняли все вопросы, добыв четыре победы из четырёх возможных.



Во вторник разгромили в гостях киевское «Динамо» со счётом 4:0. Тренерский штаб предоставил отдых Лионелю Месси и Френки де Йонгу, они остались дома. Тем удивительнее было видеть яркий и уверенный футбол во втором тайме. До перерыва территорией владели, хотя острота возникала редко.



Оно и понятно — в подобных сочетаниях прежде в официальных матчах не выходили. Постепенно притёрлись друг к другу и дело пошло. Четыре мяча за один тайм наверняка заставили некоторых фанатов поймать себя на неожиданной мысли — а ведь так получается гораздо лучше.

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Гризманн и Альба остались на скамейке, шанс получила молодёжь. Слова Рональда Кумана на пресс-конференции («Это та «Барселона», которую мы хотим видеть») говорят о многом. Тем интереснее посмотреть, как команда сыграет после столь уверенной победы. Все данные у неё есть — своё поле, скромный соперник, свежесть лидеров.



Правда, кадровых проблем по-прежнему достаточно. Прежде всего — в центре обороны. Не будет Пике, Юмтити, Араухо. Плюс Серхи Роберто и Фати. Серхио Бускетс накануне лишь приступил к восстановительным тренировкам. Его участие также находится под большим вопросом.



«Осасуна» соседствует с каталонцами в турнирной таблице — очков столько же, но на одну игру больше. В трёх предыдущих турах набрала всего один балл, хотя там соперники были ого-го. Проиграла мадридскому «Атлетико» (1:3) и «Севилье» (0:1), после чего не смогла дожать «Уэску» (1:1).

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В последнее время в очном противостоянии наблюдается интересный тренд. Либо сине-гранатовые оформляют разгром, либо теряют очки. Это правило соблюдается на протяжении семи матчей. В трёх последних доезжала ставка «обе забьют», на которую дают 1.90. Здоровых центрбеков у каталонцев практически не осталось, так что на гол гости могут рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна» 29 ноября 2020 года

«Барселона» экспериментальным составом разгромила в гостях киевское «Динамо»: Месси и де Йонг остались дома, Гризманн вышел только во втором тайме. Лидеры отдохнули и свои голы наверняка оформят, но здоровых центральных защитников практически нет. Даже странно, что на «обе забьют» дают почти двойку. Ведь в трёх предыдущих очных встречах этот вариант доезжал.

Ставка: обе забьют за 1.90.