«Ростов» — «Динамо», Тайсон — Джонс и другие матчи. На что ставить 28 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 28 ноября.

На что ставить в футболе 28 ноября

Футбольный уик-энд начинается! В РПЛ 4 матча, главный из которых – встреча «Ростова» и «Динамо». Валерий Карпин постарается нанести первое поражение Сандро Шварцу. Кроме того, «Зенит» сыграет в Туле с «Арсеналом», «Химки» постараются дать бой «Краснодару», а «Локомотив» ждет непростое испытание в Грозном.



В Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брайтоном», а «Ман Сити» примет «Бернли». Но самое интригующее противостояние – матч «Эвертон» — «Лидс»: Карло Анчелотти против Марсело Бьелсы!



В Испании обратим внимание на встречу «Реала» с «Алавесом», а в Италии будем надеяться, что Алексей Миранчук получит время в матче с «Вероной». Не забудем и о Франции, где «ПСЖ» примет «Бордо».



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 28 ноября

В КХЛ сегодня 5 игр. Выделяем встречи «Салават Юлаев» — СКА и «Автомобилист» — ЦСКА. Кроме того, «Динамо» примет «Амур», «Сочи» — рижское «Динамо», а «Витязь» — «Йокерит».

На что ещё ставить 28 ноября

В ночь на воскресенье предадимся ностальгии и посмотрим супербой: Майк Тайсон против Роя Джонса! Начало не раньше 04:00 мск субботы.



Стартует Кубок мира по биатлону. Сборную России не сняли с этапа, так что будем болеть за наших спортсменов в индивидуальных гонках. А на Кубке мира по лыжным гонкам сегодня гонки классическим стилем. Женщины бегут 10 километров, мужчины – 15.

Стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В финской Руке сегодня будут соревнования спринтеров. Смогут ли наши лыжники остановить грозного Йоханнеса Клебо? Посмотрим.



В баскетболе матчи отбора на ЧЕ-2021, сборная России сыграет с командой Эстонии. Начало этой встречи – в 21:30 мск.



В волейболе пройдут встречи и в мужской, и в женской Суперлиге. У мужчин рекомендуем к просмотру матч «Белогорья» и московского «Динамо».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!