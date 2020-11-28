«Ростов» — «Динамо», Тайсон — Джонс и другие матчи. На что ставить 28 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 28 ноября.
На что ставить в футболе 28 ноября
Футбольный уик-энд начинается! В РПЛ 4 матча, главный из которых – встреча «Ростова» и «Динамо». Валерий Карпин постарается нанести первое поражение Сандро Шварцу. Кроме того, «Зенит» сыграет в Туле с «Арсеналом», «Химки» постараются дать бой «Краснодару», а «Локомотив» ждет непростое испытание в Грозном.
В Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брайтоном», а «Ман Сити» примет «Бернли». Но самое интригующее противостояние – матч «Эвертон» — «Лидс»: Карло Анчелотти против Марсело Бьелсы!
В Испании обратим внимание на встречу «Реала» с «Алавесом», а в Италии будем надеяться, что Алексей Миранчук получит время в матче с «Вероной». Не забудем и о Франции, где «ПСЖ» примет «Бордо».
Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 28 ноября
В КХЛ сегодня 5 игр. Выделяем встречи «Салават Юлаев» — СКА и «Автомобилист» — ЦСКА. Кроме того, «Динамо» примет «Амур», «Сочи» — рижское «Динамо», а «Витязь» — «Йокерит».
На что ещё ставить 28 ноября
В ночь на воскресенье предадимся ностальгии и посмотрим супербой: Майк Тайсон против Роя Джонса! Начало не раньше 04:00 мск субботы.
Стартует Кубок мира по биатлону. Сборную России не сняли с этапа, так что будем болеть за наших спортсменов в индивидуальных гонках. А на Кубке мира по лыжным гонкам сегодня гонки классическим стилем. Женщины бегут 10 километров, мужчины – 15.
Стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В финской Руке сегодня будут соревнования спринтеров. Смогут ли наши лыжники остановить грозного Йоханнеса Клебо? Посмотрим.
В баскетболе матчи отбора на ЧЕ-2021, сборная России сыграет с командой Эстонии. Начало этой встречи – в 21:30 мск.
В волейболе пройдут встречи и в мужской, и в женской Суперлиге. У мужчин рекомендуем к просмотру матч «Белогорья» и московского «Динамо».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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