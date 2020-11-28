«Спартак» — «Ротор». Прогноз: Тедеско ждут проблемы. Аутсайдер РПЛ поможет «Зениту» и ЦСКА

29 ноября «Спартак» и «Ротор» сыграют в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Ротор» 29 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Спартак» Москва — «Ротор» (29.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести четыре тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 16-го тура РПЛ упакована в два дня. На воскресенье, 29 ноября, запланированы четыре матча. Наиболее поздний стартует в 19:00 мск в Москве. «Спартак» на стадионе «Открытие-Арена» будет выяснять отношения с «Ротором» в надежде прервать неудачный отрезок.



Безвыигрышная серия достигла трёх поединков. По делу уступили «Ростову» (0:1), так и не сумев ничего придумать на своём поле. Затем скатали обидную ничью с «Уралом» (2:2). И неделю назад разошлись миром в дерби с «Динамо» (1:1). Строго говоря, все три результата вполне справедливы.



Положение в турнирной таблице тут же ухудшилось. Опустились на третье место с 29 очками. До «Зенита» два балла, до ЦСКА — три. Вроде бы близко, но нужно максимально быстро возвращаться в рабочую колею. А то сзади вовсю подпирают старые знакомые — «Динамо» и «Ростов».

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Красно-белые не выходили на поле неделю, но практически не сползали с заголовков новостных лент. Изменения в руководстве и возвращение Дмитрия Попова на пост спортивного директора произвели много шума. Интересного здесь достаточно, но большого влияния на команду перестановки вряд ли окажут. По крайней мере сейчас.



Вроде бы ближайший соперник скромный. Это «Ротор», который находится в зоне вылета с восемью очками. Даже до зоны стыков не хватает четырёх баллов, хотя «Тамбов» играет не только без домашних матчей, но и без денег. У волгоградцев одна победа за сезон и всего семь голов. Меньше всех в РПЛ.



Вот только в последнее время подопечные Александра Хацкевича приободрились. Всего одно поражение в четырёх предыдущих турах, причём от лидера — ЦСКА (0:1). С голами по-прежнему большие проблемы, хотя моментов стало побольше. А вот пропускают уже не так часто. За четыре тура вытащили мяч из сетки всего три раза.

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У «Спартака», напротив, в обороне трудности. На «ноль» в предыдущий раз играли ещё в сентябре, когда забодали «Тамбов» (2:0). Ну и главное: очень похоже, что нас ожидает привычный сюжет, при котором для «Ротора» это будет чуть ли не главная игра в сезоне. Гости будут вгрызаться в каждый мяч и прыгать выше головы.



Скажем, на своём поле волгоградцы в августе едва не зацепились за очки (0:1), хотя тогда чувствовали себя гораздо хуже. Настраиваться на «Спартак» они умеют. А сами москвичи потеряли былую уверенность. Потому лёгкой прогулки для фаворита тут не ждём. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.81 и ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.87.



Хозяевам пора сыграть на «ноль», соперник позволяет. Но и атакующих подвигов от них не ждём. Что-то в духе 1:0 или 2:1 тут вполне вероятно. На П1 всухую дают 2.20, этот вариант вполне можно рассмотреть.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ротор» 29 ноября 2020 года

«Ротор» в последнее время добавил и стал похож на команду уровня РПЛ: всего три пропущенных мяча в четырёх последних матчах и одно поражение на указанном отрезке. Настраиваться на «Спартак» волгоградцы умеют, в первом круге едва не зацепили очки. Да и сами красно-белые переживают непростой отрезок. Думается, голов тут много не будет.



Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.87.