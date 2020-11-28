«Лацио» — «Удинезе». Прогноз: даже легче, чем с «Зенитом» в Лиге чемпионов

29 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Удинезе». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Удинезе» 29 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Удинезе» (29.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

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На 29 ноября запланировано сразу пять матчей. Наиболее ранний из них начнётся в 14:30 мск в Риме. «Лацио» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Удинезе». Имя фаворита вопросов не вызывает, соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы, а их амбиции существенно различаются.



Бьянкочелести с самого начала сезона испытывают серьёзные кадровые проблемы: сперва было очень много травм, потом к ним добавился коронавирус. Тем не менее из сложного положения выбрались с честью. Играть пришлось на два фронта при практически отсутствующей скамейке. И ничего, справились.



В чемпионате Италии положение вполне рабочее. 14 очков в восьми турах. До зоны Лиги чемпионов не хватает всего двух баллов, до лидирующего «Милана» — шести. В четырёх последних турах добыли три победы при одной ничьей. Назвать её осечкой сложно — поделили очки с «Ювентусом» (1:1).

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Соперников попроще обыграли, пусть и не без нервов. Досталось «Болонье» (2:1), «Торино» (4:3) и «Кротоне» (2:0). Как видно, с результативностью тут полнейший порядок. Пропускают, правда, тоже много, но на фоне постоянных вылетов исполнителей основы это более чем ожидаемо.



В Лиге чемпионов сплошная красота. Во вторник очень легко разобрали на своём поле «Зенит» (3:1). Быстро повели в счёте, в дальнейшем действовали с запасом и на полные обороты не включались. Однако даже на таком фоне от разгрома сине-бело-голубых спас только Михаил Кержаков.



В общем, особой усталости у лидеров римлян быть не должно. Путёвка в плей-офф практически обеспечена, идущий третьим «Брюгге» отстаёт на четыре пункта. Кадровых потерь всё меньше, никаких перелётов нет — снова предстоит играть на «Олимпико». Только уже в Серии А.

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Соперник скромный. «Удинезе» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе только семь очков. Пропускает немного, но с голами беда: всего семь штук. Хуже только «Кротоне», который замыкает таблицу. Статистика очных встреч тоже на стороне хозяев.



В восьми последних случаях у них семь побед и одна ничья. На указанном отрезке чёрно-белые забили всего два мяча. В общем, П1 за 1.78 смотрится здорово. Лезть в форы опасно, поскольку с организацией у гостей порядок, проигрывают они обычно в один мяч. Вариант посмелее — П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.12. Что-то вроде 2:1 или 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Удинезе» 29 ноября 2020 года

Римляне великолепно справились с кадровыми проблемами: выход в плей-офф Лиги чемпионов на расстоянии одного шага, в Серии А идут рядом с топ-4. Лидеры потихоньку возвращаются в строй, «Зенит» накануне обыграли в эконом-режиме, да ещё и летать никуда не надо. «Удинезе» располагается рядом с зоной вылета, а в восьми предыдущих очных встречах набрал всего одно очко. П1 за 1.78 смотрится прекрасно.



Ставка: победа «Лацио» за 1.78.