«Саутгемптон» — «МЮ». Прогноз: Уолкотт испортит настроение Сульшеру и Кавани перед «ПСЖ»

29 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех хозяев оценён букмекерами в 3.92. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «МЮ» (29.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до десятого тура, программа продолжится 29 ноября тремя поединками. В одном из них на стадионе «Сент-Мэри» местный «Саутгемптон» примет «Манчестер Юнайтед», начало — в 17:00 мск.

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«Святые» продолжают растягивать сумасшедшую серию, они не проигрывают в АПЛ уже семь туров. Подобным на данный момент могут похвастаться только два клуба — это лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». А ведь главный тренер Ральф Хазенхюттль вынужден обходиться без основного нападающего Дэнни Ингса уже вторую игру.



Впрочем, это не помешало австрийскому специалисту сначала дома обыграть крепкий «Ньюкасл» (2:0), а затем на выезде попить кровушки у «Вулверхэмптона» (1:1). Любопытно, что в обоих случаях результативными действиями отметился Тео Уолкотт, который продолжает перезагружать свою карьеру после «Арсенала». В матче с «сороками» у него голевая передача, а с «волками» — даже гол.



В турнирной таблице чемпионата Англии «Саутгемптон» гордо идёт на пятой строчке, набрав 17 очков. Плотность, конечно, запредельная, разница от первого места до десятого составляет каких-то шесть пунктов, конкурентов хватает. Но команда из Саутгемптона явно сейчас заслуживает находиться в пятёрке лидеров.

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«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон куда менее уверенно, чем завершал прошлый. Достаточно вспомнить домашние поражения от «Кристал Пэлас» (1:3), «Тоттенхэма» (1:6) и «Арсенала» (0:1). Однако Уле-Гуннару Сульшеру худо-бедно удалось вернуть команду в победную колею, а самому остаться на посту главного тренера.



В английской Премьер-лиге манкунианцы сумели оттолкнуться от дна и приблизиться к группе лидеров. Сейчас у них в активе 13 очков и 11-е место, но есть ещё игра в запасе, а отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять пунктов. В общем и целом ситуация терпимая, хотя нормальной её не назвать.



А в группе H текущего розыгрыша Лиги чемпионов «красные дьяволы» вовсе идут на первом месте, набрав за четыре тура девять из 12 возможных очков. Шансы на выход в стадию плей-офф турнира остаются отличными, хотя расслабляться опасно. «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» отстают на три пункта, а «Истанбул Башакшехир» — на шесть.

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На носу у «МЮ» ключевая игра в пятом туре ЛЧ против «Пари Сен-Жермен», которая станет для них четвёртой за 10 дней. Играть в таком ритме тяжело, особенно когда соперники настолько серьёзные. «Саутгемптон» сейчас в отличной форме, при этом проблем со свежестью возникнуть не должно. Так что, на наш взгляд, на своём поле клуб вполне может доставить неприятности манкунианцам.



Мы бы проверили 1Х + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.30. «Манчестер Юнайтед» здорово играет в гостях, но «святые» за четыре домашних матча в чемпионате Англии забили восемь мячей и одержали три победы. И последнее — такая ставка заходит уже в шести последних играх хозяев.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2020 года

«Манчестер Юнайтед» вернулся в победную колею, но календарь крайне плотный, очень много уходит сил на Лигу чемпионов. «Саутгемптон» же находится в отличной форме, да ещё и со свежестью проблем возникнуть не должно. На наш взгляд, «святые» на своём поле вполне могут доставить неприятности манкунианцам. Стабильности гостям сильно не хватает.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.30.