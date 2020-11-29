Много отличного футбола, россыпь матчей в КХЛ, второй день Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам.

Слуцкий против ЦСКА, Моуринью против Лэмпарда и другие матчи: что смотреть 29 ноября

Зима всё ближе. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 29 ноября.

На что ставить в футболе 29 ноября

О сборных наконец-то можно забыть, возвращаемся к клубному футболу. В выходные выбор колоссальный. В воскресенье четырьмя матчами закончится 16-й тур РПЛ. В 12:00 мск начнут «Урал» и «Сочи», в 14:00 — «Уфа» и «Тамбов». Дальше подтянется тяжёлая артиллерия: в 16:30 прозвучит стартовый свисток для «Рубина» и ЦСКА, в 19:00 — для «Спартака» и «Ротора».

«Спартак» — «Ротор». Прогноз: Тедеско ждут проблемы. Аутсайдер РПЛ поможет «Зениту» и ЦСКА «Ротор» умеет настраиваться на «Спартак» и мало пропускает в последнее время.

В АПЛ всего три поединка, зато все вызывают серьёзный интерес. Забравшийся в топ-5 «Саутгемптон» примет «Манчестер Юнайтед» (17:00 мск), «Челси» Фрэнка Лэмпарда сразится в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью» (19:30), а на десерт сильнейшего выявят «Арсенал» и «Вулверхэмптон» (22:15 мск).



В чемпионате Испании состоятся ещё четыре игры 11-го тура. «Барселона» примет «Осасуну» (16:00 мск), «Хетафе» — «Атлетик» из Бильбао (18:15), а «Сельта» — «Гранаду» (20:30). В 23:00 лидер турнирной таблицы «Реал Сосьедад» на своём поле сыграет с «Вильярреалом».



В чемпионате Германии гранды отыграли накануне, на воскресенье остались два поединка девятого тура. «Байер» в Леверкузене сразится с «Гертой» (17:30 мск), а «Майнц» — с «Хоффенхаймом» (20:00).

«Рубин» — ЦСКА. Прогноз: Акинфеев, Дивеев и Влашич справятся со Слуцким с третьей попытки После прихода в Казань Леонид Викторович не проигрывал бывшему клубу, но сейчас у «Рубина» проблемы.

В итальянской Серии А состоятся пять матчей. Гвоздь программы — битва «Наполи» с «Ромой», которая припасена на десерт (22:45 мск). Также «Лацио» сыграет с «Удинезе» (14:00), «Милан» — с «Фиорентиной», «Болонья» — с «Кротоне» (оба — 17:00), а «Кальяри» — со «Специей» (20:00).



Наконец, сразу семь матчей 12-го тура пройдут в чемпионате Франции. «Монако» выяснит отношения с «Нимом» (17:00 мск) без Александра Головина, который пока тренируется по индивидуальной программе. «Лион» сыграет с «Реймсом» (15:00), «Сент-Этьен» — с «Лиллем» (23:00).



Любители футбольного артхауса могут обратить своё внимание на ФНЛ, в один день пройдут все 11 матчей 25-го тура. Есть и несколько бодрых вывесок: «Оренбург» — «Крылья Советов» (14:00 мск), «Алания» — «Нижний Новгород» (15:00), «Балтика» — «Торпедо» (18:00).

Матчи по хоккею для ставок 29 ноября

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в воскресенье пройдут сразу шесть игр. Самая ранняя из них стартует в 14:00 мск в Нурсултане, «Барыс» сойдётся со «Спартаком». Все остальные начнутся в 17:00. По-настоящему громких вывесок нет, но несколько топ-клубов на лёд выйдут.



«Ак Барс» примет «Северсталь», «Авангард» наведается в Мытищи к «Куньлуню», «Локомотив» сразится в Ярославле с минским «Динамо». Наконец, «Трактор» навестит в Нижнекамске «Нефтехимик», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Металлургом». В ВХЛ и МХЛ тоже играют, можно поставить на эти первенства.

На что ещё ставить 29 ноября

Во-первых, биатлон. На первом этапе Кубка мира пришло время спринтерских гонок. В 12:30 мск стартуют мужчины, в 15:40 мск — женщины. Во-вторых, лыжные гонки. Тут добрались до гонки преследования свободным стилем. Женщины стартуют в 13:50 мск, мужчины — спустя час.

«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: а ведь без Месси было лучше Сине-гранатовые разгромили «Динамо» в Киеве, а теперь попытаются выбраться из нижней половины таблицы Ла Лиги.

Любителей гонок ожидает Гран-при Бахрейна в Формуле-1, оно начнётся в 17:10 мск. И 11-й этап сезона в Формуле-2, тоже в Бахрейне. Но на четыре часа раньше. Также продолжится баскетбольная квалификация на ЧМ-2022, но сборная России уже отыграла накануне.