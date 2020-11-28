«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз: Лэмпард скинет хитрого Моуринью с первого места в АПЛ

29 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами в 3.74. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекерские коэффициенты на матч 10-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 29 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (29.11.2020)
Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до десятого тура, программа продолжится 29 ноября тремя поединками. Всё внимание приковано к лондонскому дерби «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур», которое начнёт в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Огненная вывеска обещает соответствующего зрелища. Обе команды сейчас находятся в сумасшедшей форме как на внутренней арене, так и в еврокубках. Предстоящая битва необычайно важна с точки зрения турнирной борьбы, а противостояние Особенного с начинающим тренером только подогревает к ней интерес.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда уверенно чувствуют себя в Лиге чемпионов. В группе E, где также выступают испанская «Севилья», российский «Краснодар» и французский «Ренн», они занимают первую строчку, набрав ровно 10 очков. Испанцев получается опережать лишь по личным показателям, но отрыв от россиян и французов составляет по девять пунктов, так что стадия плей-офф англичанам гарантирована.
В матче четвёртого тура турнира синие гостили у «Ренна» и одержали очередную победу (2:1), хотя в этот раз пришлось порядком понервничать. На первых порах гости взвинчивали темп и забили, однако после перерыва ослабили хватку и позволили хозяевам сравнять счёт. Лондонцев спас вышедший на замену Оливье Жиру, продавив в воздушной борьбе защитника и забив уже в компенсированное время.
В родной АПЛ у «аристократов» тоже полный порядок, после девяти туров замыкают тройку лидеров, набрав 18 очков. Плотность таблицы, конечно, весьма высока, конкуренция огромная, но есть в этом и плюс. Отставание от первого места перед началом 10-го тура составляло всего лишь два пункта.
Турнирную таблицу чемпионата Англии после девяти туров возглавлял именно «Тоттенхэм». Точнее, делил первую строчку с «Ливерпулем» (по 20 набранных очков), но находился выше из-за лучшей разницы мячей. Правда, отрыв от идущего пятым «Саутгемптона» всего три балла, то есть один-два неудачных результата сильно изменят расклады.
Команда Жозе Моуринью, экс-тренера «Челси» и самого Фрэнка Лэмпарда, выступает в Лиге Европы, но при этом весьма успешно. За четыре тура в группе с ЛАСКом, «Антверпеном» и «Лудогорцем» набрала девять очков и сейчас делит первую строчку с бельгийским клубом. Шансы на выход в 1/16 финала турнира остаются высокими.
В целом и «Челси», и «Тоттенхэм» на данном этапе показывают крайне привлекательный футбол. В английской Премьер-лиге за девять игр у них 22 и 21 забитый гол соответственно, что является наилучшими показателями в турнире. При этом пропустили столичные клубы за то же время на двоих всего 19 мячей.
Однако в пользу Лэмпарда говорит сразу несколько факторов. Во-первых, глубина состава. Кристиан Пулишич восстановился, а Кай Хаверц отбыл карантин. Теперь английский специалист может рассчитывать на всех своих ключевых игроков. У Моуринью по вопросом Тоби Алдервейрелд, Мэтт Доэрти и Эрик Ламела.
Вторым важным моментом является свежесть футболистов. «Аристократы», в отличие от «шпор», получили на два дня отдыха больше, поскольку играли в еврокубке чуть раньше. При высочайшей плотности графика это не просто фора, а полноценное преимущество.
Третья причина — статистика личных встреч. Дело в том, что «Тоттенхэму» исторически очень неудобно играть на «Стэмфорд Бридж», он проиграл 10 раз за 15 последних выездов, а победить смог только однажды за всё это время. На таком фоне можно подумать над 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.92. «Челси» — фаворит, но много голов не ждём. Цена ошибки высока, да и пропускают соперники в последнее время немного.
Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 29 ноября 2020 года
Обе команды находятся в чудесной форме, стабильно добиваясь результата в АПЛ и еврокубках. Однако «Челси» выглядит чуточку предпочтительнее: на стороне хозяев свежесть игроков, глубина состава и статистика личных встреч. Но большого количества голов не ждём, оборона и у тех, и у других крепкая. 1Х через общий низ смотрится хорошо.
Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.
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