«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери и Парехо задавят лидера чемпионата Испании

29 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 29 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 29 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.74.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (29.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартовал 11-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные. На воскресенье, 29 ноября, запланированы сразу четыре матча. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» сразится с «Вильярреалом». Строго говоря, это главная игра тура.



Ведь соперники входят в топ-3. «Реал Сосьедад» вообще единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, хотя в прошлом сезоне после рестарта первенства смотрелся кошмарно. Теперь всё иначе: работа Иманоля Альгуасиля превосходит все ожидания, у басков шесть побед подряд в национальном первенстве.



23 очка в десяти турах — отличный темп. Только «Атлетико» его выдерживает. С учётом проблем «Барселоны» и «Реала», имеются реальные шансы побороться за титул. Бело-голубые великолепно готовы физически, классно двигают мяч и ловко находят свободные зоны. Потому много забивают.

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Уже 21 мяч — лучший показатель в Примере. И самое главное — всего четыре пропущенных гола. Напрягает только одно — в четверг провели энергозатратный поединок с АЗ в Лиге Европы. В Нидерландах играл оптимальный состав, что вполне логично: группа выдалась сложная, три клуба идут нога в ногу.



Дело закончилось нулевой ничьей, теперь испанцы делят с голландцами вторую строчку (по семь очков), а «Наполи» лидирует (девять). «Вильярреал» тоже играл в четверг, причём лететь пришлось дальше. В Израиле подопечные Унаи Эмери скатали ничью с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1), сохранив первую строчку в квартете.



Вот только «жёлтая субмарина» играла вторым составом, а лидеры получили дополнительный отдых. Этот факт способен стать ключевым, поскольку соперники действуют интенсивно и много двигаются. Если хозяевам не хватит сил, проблемы непременно возникнут. Всё же гости не проигрывают с сентября, когда получили 0:4 от «Барселоны».

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Букмекеры ждут высокой результативности, что вызывает вопросы. «Реал Сосьедад» в принципе мало пропускает. А «Вильярреал» в трёх предыдущих выездных встречах Ла Лиги забил три мяча и пропустил один. Наконец, статистика очных встреч: в трёх последних случаях было не больше трёх голов.



Последний момент — статус матча. Первая команда Примеры сыграет с третьей. Оба соперника чувствуют себя комфортно, а потому вряд ли станут возражать против ничьей, если к середине второго тайма счёт окажется равным. На наш взгляд, тут вполне вероятно что-то вроде 1:1.



Мы бы выбирали между лобовой ничьей за 3.60 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97. Хозяева остались без Давида Сильвы, а это существенная потеря.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 29 ноября 2020 года

Обе команды в четверг играли на выезде в Лиге Европы. Вот только «Вильярреал» скатал ничью с «Маккаби» вторым составом, а «Реал Сосьедад» разошёлся миром с АЗ основой. Кроме того, у басков не будет Давида Сильвы. Преимущество в свежести должно помочь гостям добыть как минимум ничью. Х2 через общий низ идёт почти за двойку, берём.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.