«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Ларсен не пустят Дацюка в топ-4

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «СЮ» идёт за 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 30 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 30 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Салават Юлаев» Уфа (30.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Меньше четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 30 ноября, запланированы три матча. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге. «Автомобилист» на стадионе «Уралец» будет принимать «Салават Юлаев». Вывеска замечательная: битва прямых конкурентов, входящих в топ-5 Восточной конференции.

Правда, предыдущие встречи они проиграли, пусть и очень по-разному. Уфимцы в родных стенах не выдержали натиска СКА. Создали задел в две шайбы в первом периоде, однако дальше «армейцы» постепенно добавили. Первый гол Антон Бурдасов сделал сам, а в середине третьего периода зелёные в который раз пропустили в меньшинстве.

Серию буллитов гости исполнили лучше (2:3 Б). Заметим, что во второй раз подряд в заявке не оказалось Юхи Метсолы. Томи Лямся на пресс-конференции сообщил, что финский голкипер болеет и может пропустить выезд. Тарасов пока справляется неплохо, да и Скрынник во время ухода лидеров на карантин выручал достаточно. И всё же с основным первым номером было бы спокойнее.

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Кроме того, в расположение молодёжной сборной отбывают сразу несколько молодых хоккеистов. А ведь тот же Амиров забил в двух предыдущих встречах. Словом, проблемы имеются, победная серия прервалась, но в целом полёт нормальный: 41 очко в 32 матчах, четвёртая строчка на Востоке.

А вот у «Автомобилиста» наступил натуральный кризис. Пять поражений подряд — это очень серьёзно. Оборона не впечатляла и прежде, но Якуб Коварж маскировал проблемы. Как только чех перестал тащить, количество пропущенных шайб резко возросло. 0:3 от «Ак Барса», 2:3 Б и 1:5 от «Торпедо», 3:4 ОТ с «Трактором».

А накануне подопечные Билла Питерса получили в родных стенах по шапке от ЦСКА (1:5). Все шайбы пропустили в равных составах, большинство подвело. В стартовые 15 минут москвичи получили три малых штрафа, но те шесть минут хозяева откатали вхолостую. Единственный гол в середине третьего периода забил Павел Дацюк, когда всё уже было ясно.

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Уральцы опустились на пятую строчку Востока. Хотя больше пугают даже не результаты, а качество хоккея. Ошибки в обороне — не новость, а вот большие проблемы с созиданием удручают. Букмекеры отдают преимущество «Автомобилисту», после вылета от «СЮ» во втором раунде Кубка Гагарина-2019 он забрал все три очные встречи.

Однако если оценивать текущее состояние команд, гости выглядят предпочтительнее даже с учётом подвешенного состояния Метсолы и обмена Сошникова. Мы бы выбирали между ИТМ 3 шайбы «Автомобилиста» за 1.68 и Х2 за 1.80. Свой лёд — это хорошо, но других козырей у екатеринбуржцев сейчас не видно. Потому не будем мудрить и сыграем против линии.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 30 ноября 2020 года

«Автомобилист» потерпел пять поражений кряду при очень бледном качестве хоккея. Защита по-прежнему разочаровывает, вдобавок перестал тащить Коварж и заглохла атака. «Салават Юлаев» набирает очки на протяжении шести матчей и выглядит бодро, несмотря на скорый уход Сошникова и отсутствие Метсолы. Пожалуй, букмекеры переоценивают хозяев.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.80.