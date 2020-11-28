«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз: в Лиге Европы было веселее. Обамеянг заглохнет в АПЛ

Меньше лондонцев в АПЛ забили только четыре клуба, которые находятся на дне турнирной таблицы.

29 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценён букмекерами в 3.56. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 29 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (29.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до десятого тура, программа продолжится 29 ноября тремя поединками. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» местный «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», начало — в 22:15 мск.

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Лондонцы отлично выступают на европейской арене, за четыре тура в Лиге Европы набрали все 12 возможных очков и сейчас возглавляют группу B. Отрыв от «Мольде» и «Рапида» по шесть очков, а от «Дандолка» — все 12. Английский клуб в четвёртом туре разгромил норвежцев со счётом 3:0 и обеспечил себе путёвку в плей-офф.



А вот в родном чемпионате Англии команде Микеля Артеты пока что похвастать вообще нечем. Она набрала всего лишь 13 очков в девяти турах и занимает скромнейшее 12-е место, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже пять пунктов. При этом конкуренция в таблице весьма высокая, претендентов достаточно.



Одна из причин столь неуверенного положения «канониров» — плохая результативность. Точнее — кошмарная. За девять сыгранных матчей в АПЛ забили только девять голов. Любопытно, что всего пять участников, помимо «Арсенала», до сих пор не смогли дойти до двузначной отметки по этому показателю.

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«Вулверхэмптон» также входит в их число. Подопечные Нуну Санту тоже отметились лишь девятью мячами. А в турнирной таблице они находятся не сильно выше предстоящего соперника, на девятой строчке. Причём разница между оппонентами составляет всего лишь один пункт.



Впрочем, стоит отметить хорошую оборону как «канониров», так и «волков». Соперники за девять игр в английской Премьер-лиге пропустили лишь по 10 голов, меньше среди остальных участников тревожилась сетка ворот только у одного «Тоттенхэма», который лидировал в турнирной таблице после девяти туров.

При таких раскладах вполне можно не мудрить и подумать над классической ставкой «тотал меньше 2.5 мяча» за вполне сносный коэффициент 1.65. Предпосылок для высокой результативности тут не видно, обе команды в последнее время с сильными оппонентами пляшут от обороны.

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Скорее всего, нас ожидает осторожный футбол на три результата. «Арсенал» и «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне очень схожи, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В семи из десяти последних игр соперники не пробивали верх.



При желании можно также проверить Х2 за 1.74. Дело в том, что у Микеля Артеты целый ряд футболистов основы находится в подвешенном состоянии и рискует пропустит поединок. При таком раскладе шансы на очки у гостей как минимум не ниже, чем у хозяев.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 29 ноября 2020 года

У «Арсенала» в АПЛ игра совсем не идёт, меньше забивают разве что аутсайдеры лиги. Однако «Вулверхэмптон» тоже мощной реализацией не блещет. При этом у обеих команд полный порядок с обороной, так что есть все основания не ждать большого количества голов. Возьмём классический ТМ 2.5 мяча за 1.65.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.