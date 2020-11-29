СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт

Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Йокерита» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Йокерит» 30 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Йокерит» 30 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Йокерит» Хельсинки (30.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Меньше четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 30 ноября, запланированы три матча. Два стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце будет принимать «Йокерит». Коронавирус становится причиной удивительных вещей: санкт-петербуржцы опережают соперника на 13 баллов, хотя по потерянным очкам ему уступают.

Дело тут в нескольких уходах финнов на карантин, из-за которых они провели аж на семь встреч меньше. Впрочем, в зону плей-офф уже вернулись. 30 очков в 24 поединках, восьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. У подопечных Валерия Брагина 43 очка за 31 матч и второе место.

«Армейцы» чувствуют себя чертовски уверенно после ноябрьского перерыва. Восемь побед из девяти возможных — это очень серьёзно. Лидеры наконец-то вышли с карантина, состав стал оптимальным. И понеслась. На указанном отрезке не смогли одолеть только колючий «Трактор» (0:1).

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Что любопытно, пропускают достаточно. В шести из семи последних случаев получали как минимум две шайбы. И всякий раз выигрывали, потому что атака перевешивала. Как нетрудно догадаться, единственное исключение состоялось с челябинцами, которые сподобились на один гол. Но его хватило.

Вопросы вызывает только физическое состояние. Дело в том, что битва с «джокерами» станет пятой за девять суток, график невероятно плотный. А накануне пришлось потратить много сил и показать характер в Уфе. СКА горел 0:2 после первого периода, но рук не опустил. Быстро отыграл одну, перешёл на три звена и реализовал большинство. А затем лучше исполнил буллиты (3:2 Б).

Хватит ли после такого сил и эмоций — вопрос. Скорее всего, большого преимущества в движении у гостей не будет. Во-первых, скамейка у санкт-петербуржцев глубокая и возможность для ротации имеется. Во-вторых, финнов ожидает четвёртая игра за семь дней. Тоже не шибко приятно.

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Она закроет выездную серию по маршруту Нижний Новгород — Подольск — СПБ. Пока получается откровенно так себе — два близких поражения. Не смогли расколдовать вратаря «Торпедо» Андрея Тихомирова (2:3), а накануне шумно проиграли «Витязю» (3:4 Б). Лаури Марьямяки ругался с Михаилом Кравецом, но очков за это не добавляют. И слава богу, иначе в КХЛ давно выстроилась бы очередь за Андреем Назаровым.

В общем, настроение у «Йокерита» вряд ли будет хорошим, а скамейка у них скромнее. Плюс статистика очных встреч — после эпичных 0:6 в начале января 2020 года СКА оформил три разгрома подряд. 4:1, 6:1 и 4:1. Как видно, с голами в этом противостоянии полнейший порядок. Обе команды играют в атаку и много забивают.

В 12 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов. Тотал больше 5 шайб идёт за 1.79, ставка посмелее — ИТБ 3 гола СКА за 2.15. У финнов с «армейцами» в последнее время абсолютно не ладится.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Йокерит» 30 ноября 2020 года

СКА добыл восемь побед в девяти последних матчах, а «Йокерит» в третий раз за пять суток сыграет на выезде. В 12 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять шайб, а хозяева сейчас выглядят куда интереснее. На ИТБ 3 гола СКА дают отличный коэффициент 2.15, проверим.

Ставка: ИТБ 3 гола СКА за 2.15.