«Витязь» — «Динамо Р». Прогноз: латыши остановят Сёмина, Артюхина и Малыхина в Подольске

Рижане — худший клуб КХЛ, зато пропускают в последнее время не так много.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо» Рига. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу “Витязя” в основное время можно с коэффициентом 1.56, успех «Динамо» идёт за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Рига 30 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Р» 30 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — «Динамо» Рига (30.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Меньше четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 30 ноября, запланированы три матча. Два стартуют в 19:30 мск. В Подольске «Витязь» сразится с рижским «Динамо». Соперники выступают ниже ожиданий и находятся за пределами зоны плей-офф, но есть огромный нюанс. Гости фактически потеряли сезон, а вот хозяева находятся в гонке.

У клуба из Латвии поводов для оптимизма просто нет. Летом сильно изменили состав, пригласили на пост главного тренера Петериса Скудру. И ничего не изменилось. Жалкие 12 очков в 28 поединках, худший результат во всей лиге. Даже собранный на коленке «Куньлунь» чувствует себя лучше.

Собственно, с 3 октября динамовцы добыли всего две победы при 18 поражениях. Обе — как раз над «Куньлунем». И ещё три раза добрались до дополнительного времени. Справедливости ради, пропускать в последнее время стали поменьше, но это слабое утешение, потому что с голами ещё хуже.

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«Витязь» набрал ход к концу октября, однако дальше последовала пауза на Евротур. Она, похоже, выбила из колеи. Дальше состоялись четыре поражения на своём льду, после чего подопечные Михаила Кравеца наконец стали набирать очки. Обменялись победами с «Северсталью» (4:1, 1:2), не дотерпели в Минске (3:4 ОТ) и дожали «Йокерит» (4:3 Б).

30 очков в 30 встречах, девятая строчка в Западной конференции. Ожидания находились выше, но пока ситуация рабочая. До «Северстали» два балла, до «Спартака» — четыре. Надо только обрести стабильность. Игра с худшим клубом КХЛ — отличный шанс впервые за месяц выиграть второй раз подряд.

Вот уже на протяжении пяти встреч соперники обмениваются домашними победами, неизменно укладываясь в 60 минут. До овертайма они не добирались аж с 2014 года, хотя пересекаются довольно часто. Шансы «Витязя» выглядят серьёзнее, но с голами тут в последнее время дела обстоят не лучшим образом.

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Больше трёх шайб забросили лишь в одной из десяти игр. А рижане в десяти предыдущих встречах, напротив, лишь дважды получили больше трёх голов. Напрашивается ИТМ 3 гола «Витязя», на который букмекеры дают отличный коэффициент 2.10. Линия даже позволяет взять ИТМ 3.5 шайбы «Витязя» за 1.67.

Комбинированная ставка — 1Х + тотал меньше 5.5 гола за 2.12. У рижан с голами тоже совсем туго, а очки хозяевам нужны позарез. Ждём аккуратного хоккея, при котором планка тотала всё же устоит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Р» 30 ноября 2020 года

Рижане — худший клуб КХЛ, уже выпавший из борьбы за плей-офф. Но пропускают они не так много — в десяти последних матчах лишь дважды получили больше трёх шайб. «Витязь» смотрится лучше, однако с созиданием имеются проблемы. Всего в одной из десяти предыдущих игр преодолели планку в три гола. ИТМ 3.5 шайбы хозяев смотрится неплохо.

Ставка: ИТМ 3.5 гола «Витязя» за 1.67.