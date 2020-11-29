«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ

За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.

30 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Фулхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён букмекерами в 6.55. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Фулхэм» 30 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 10-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Фулхэм» (30.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и национальные первенства. В английской Премьер-лиге добрались до 10-го тура, программа завершится 30 ноября двумя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере местный «Лестер Сити» примет «Фулхэм», начало — в 20:30 мск.

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«Лисы» на днях играли матч четвёртого тура Лиги Европы против «Браги» в Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:3, результат вполне закономерный. В первом тайме португальцы выглядели чуть активнее, но после перерыва в составе гостей появились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон, которые поучаствовали в создании двух мячей.



Теперь у англичан 10 очков в активе, после четырёх туров они возглавляют группу G турнира и уже гарантированно попадут в 1/16 финала. Дело в том, что «Брага» отстаёт на три пункта, но греческий АЕК и украинская «Заря» — на все семь. Ниже второго места английский клуб точно не спустится, можно с чистой совестью переключиться на национальное первенство.



В родном чемпионате Англии положение тоже вполне приемлемое. За девять матчей команда Брендана Роджерса добыла 18 баллов и задержалась в четвёрке лидеров. Отставание от «Ливерпуля», который уже провёл матч 10-го тура, составляет всего три пункта. Так что есть отличная возможность догнать недавнего обидчика.

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Предстоит «Лестеру» принять скромный лондонский «Фулхэм», положение которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Лондонцы плетутся на предпоследнем месте в зоне вылета АПЛ, набрав лишь четыре очка за девять игр. Отставание от безопасной 17-й позиции составляет два балла, причём занимающий её «Вест Бромвич» уже сыграл в десятом туре.



В матче предыдущего тура «дачники» на своём поле уступили «Эвертону» (2:3). На второй тайм вышли при счёте 1:3, на 70-й минуте сократили разрыв, но наиграть хотя бы на ничейный результат не получилось. Хотя смотрелись хозяева местами предпочтительнее ливерпульцев.



Однако в Лестере «Фулхэму» даже зацепиться за очки будет крайне трудно, о победе говорить и вовсе не приходится. Состав у них довольно крепкий и интересный, но у Скотта Паркера пока никак не получается отладить игру в обороне. На данный момент она пропустила больше всех в первенстве — целых 18 мячей.

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А у Джейми Варди и компании с голами как раз нет никаких проблем. Только один англичанин отличился 10 раз за 10 игр в английской Премьер-лиге и Лиге Европы, а всего у команды набралось за это время 30 результативных ударов. Впечатляет!

При таких раскладах вполне можно проверить П1 + ИТБ1 1.5 за коэффициент 1.80. Чуда от гостей не ждём, у них семь поражений в девяти турах. А на своём поле синие обычно забивают достаточно.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Лестер» — «Фулхэм» 30 ноября 2020 года

У «Фулхэма» не самый плохой состав, но с обороной по-прежнему большие проблемы. «Лестер» же преуспел как в еврокубках, так и во внутреннем первенстве. Чуда от гостей в предстоящем поединке не ждём. Свои два мяча хозяева наверняка забьют, этого должно хватить для победы.



Ставка: «Лестер» забьёт больше 1.5 мяча и победит за 1.80.