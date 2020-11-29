«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Мойес и Огбонна дадут отпор блистательному Грилишу

30 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами в 2.98. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч 10-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 30 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Астон Вилла» (30.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, но времени скучать нет, ведь уже вернулись еврокубки и клубные чемпионаты. В английской Премьер-лиге добрались до 10-го тура, программа завершится 30 ноября двумя поединками. В самом позднем из них на стадионе «Олимпийский» в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» примет «Астон Виллу», начало — в 23:00 мск.

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В отличие от ближайшего соперника, лондонцы набрали неплохой ход. За семь последних туров потерпели всего лишь одно поражение и отпраздновали четыре победы. Единственная осечка пришлась на выезд к действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» (1:2), но ливерпульцы тогда забили победный гол лишь на 85-й минуте.



Похвастать «молотобойцы» могут ничейными результатами с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1), а также разгромными победами над «Вулверхэмптоном» (4:0) и «Лестером» (3:0). В последних же двух турах они тоже добыли важнейшие победы — над аутсайдерами «Фулхэмом» и «Шеффилдом», обе со счётом 1:0.



Уверенная серия позволила подопечным Дэвида Мойеса задержаться в верхней части турнирной таблицы АПЛ, а именно на девятой строчке. Сейчас у них в активе 14 очков, отставание от еврокубковой зоны составляет всего три пункта. Впрочем, из-за солидной плотности таблицы конкурентов пруд пруди, цена ошибки значительно повышается.

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«Астон Вилла» после пятого тура даже находилась в лидерах чемпионата Англии, однако теперь спустилась на седьмое место. В копилке 15 баллов, ситуация очень схожа с тем, что имеют лондонцы. Однако бирмингемцы имеют ещё игру в запасе.



Ноябрь у «Виллы» не задался. В четырёх предыдущих турах набрано всего три из 12 возможных очков: заслуженно разгромили «Арсенал» в Лондоне (3:0). Только вот в остальных трёх случаях пришлось потерпеть три поражения при девяти пропущенных мячах, хотя соперники были вполне по силам.



К слову, в прошлом туре команда Дина Смита принимала нестабильный «Брайтон энд Хоув Альбион» и уступила со счётом 1:2. В целом смотрелись хозяева чуть активнее, больше били и контролировали мяч, но поживиться очками не получилось. При этом в самом дебюте встречи получил травму один из лидеров команды Росс Баркли.

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В принципе, «Астон Вилла» в текущем сезоне на выезде выступает даже лучше, нежели дома. За пять домашних игр у неё две победы и три поражения при 11 пропущенных голах, а за три выезда три победы, семь забитых голов и ни одного пропущенного. Однако за «Вест Хэм Юнайтед» говорит статистика личных встреч.



Дело в том, что за семь последних игр в Лондоне «львы» добыли всего одну победу, то есть играть с лондонцами на их территории бирмингемцам априори сложно. Проблемы гости на этот раз, конечно, доставят, всё же с результативностью у них порядок. Однако, на наш взгляд, хозяева сейчас выглядят немного предпочтительнее.



Проверим комбинированную ставку «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.72. Лондонцы в хорошей форме, но нас устроит даже ничья со счётом 1:1, а голы обещают быть. «Вест Хэм» забивает уже восемь туров кряду, а «Вилла» не смогла пробить только голкипера «Лидса».

Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 30 ноября 2020 года

«Вест Хэм» набрал отличную форму, получается побеждать как фаворитов, так и андердогов. А вот у «Астон Виллы» после шикарного старта наступил спад: в четырёх последних турах только одна победа при трёх поражениях. Голы, конечно, тут должны быть, но лондонцы всё же выглядят предпочтительнее.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.72.