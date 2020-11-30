Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

«Локомотив» — «РБ Зальцбург», 1 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз на матч 01.12
Алексей Серяков
«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме
У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И реальные шансы на выход из группы.
Ставки / Прогнозы 0

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «РБ Зальцбург» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
01 декабря 2020, вторник. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участникам осталось провести всего по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ
За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.

1 декабря в Москве «Локомотив» на «РЖД-Арене» сразится с «Ред Булл Зальцбург», начало — в 20:55 мск. На кону многое: фактически это главный матч года для «железнодорожников». На кону евровесна. Победа обеспечит третье место в группе и позволит сохранить вменяемые шансы на топ-2, ничья оставит фаворитом в борьбе за попадание в Лигу Европы.

С одной стороны, подопечные Марко Николича действительно выглядят в еврокубках заметно лучше остальных российских клубов. С другой, переоценивать результаты не стоит. Шутка ли — одна победа в девяти последних поединках. Да и на тоненького: в меньшинстве над едва живым тульским «Арсеналом» (1:0), который уверенно находится в зоне стыков.

В прошлом сезоне «Локомотив» в 16 турах набрал 32 очка, сейчас — только 25. Это седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. И отставание от тройки лидеров составляет уже семь пунктов. Такими темпами даже попадание в квалификацию Лиги Европы на будущий год станет успехом.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Мойес и Огбонна дадут отпор блистательному Грилишу
Бирмингемцы добыли лишь одну победу в семи выездных матчах с «Вест Хэмом».

В Лиге чемпионов проиграли только «Баварии», но тут нужно учесть фактор везения. Даже в Австрии многое совпало: вратарь соперника не выручал, во втором тайме реализовали единственный момент. Обе ничьи с «Атлетико» тоже получились валидольными. Год назад с «Ювентусом» создавали даже побольше, подводила реализация. А теперь удача словно возвращает долги с процентами.

В сухом остатке те же три очка, что были при Юрии Сёмине год назад. Тогда ключевым стало домашнее поражение от «Байера» со счётом 0:2, когда не получилось ничего. Теперь соперник менее статусный, но всё равно опасный. «Ред Булл Зальцбург» чудом остался без очков с «Баварией» и «Атлетико» — во всех трёх случаях выглядел здорово и имел множество моментов. Однако слабая оборона и низкая реализация перевешивали.

У австрийцев всего одно очко, у «Локомотива» — три, а у «Атлетико» — пять. «Бавария» уже гарантировала себе первую строчку. То есть вариантов у гостей нет — надо лезть вперёд и забивать любой ценой. Но это ничего не меняет. Подопечные Джесси Марша в любом случае действовали бы первым номером. Они стараются играть в атаку даже с признанными грандами, а с оппонентами попроще — и подавно.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани и Осорио вспомнят времена РПЛ
В составе обеих команд хватает знакомых имён, вот только результаты печальные.

Если вспоминать первый матч, «Локомотив» в Австрии просто отскочил. Здорово начал, после забитого гола вжался в штрафную и с большим трудом выцарапал ничью. С тех пор кадровых проблем меньше не стало. Баринов, Лысов и Смолов — это понятно. Антон Миранчук не полетел в Грозный из-за простуды. Вроде бы коронавирус тут ни при чём, но кое-какие сомнения остаются. Без него обошлись нулевой ничьей, хотя остроты в обе стороны оказалось достаточно.

«Зальцбург» тоже отыграл в национальном первенстве в субботу. Только сделал это немного иначе — со счётом 8:2 разнёс на выезде «Санкт-Пёльтен». Пожалуй, шансы у гостей действительно повыше. Состав у них интереснее, футбол бодрее. Австрийцы играют интенсивно, прессингуют и поддерживают высокий темп.

В то же время перекос в линии букмекеров выглядит чрезмерным. На П2 дают в районе 1.70, а это уже натуральное неуважение. Оборона «быков» стабильно ошибается в довольно простых ситуациях и способна привезти гол на ровном месте. Вратарь вообще не впечатляет. Трудно отделаться от ощущения, что при более сильном первом номере РБЗ набрал бы не одно очко, а как минимум три-четыре.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт
Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

У «Локомотива» отличную форму набрал Зе Луиш, который традиционно забирает верх, нагружает защитников и помогает в подыгрыше. Расцвёл Мурило, отдохнули Чорлука и Гильерме. Ведран и Маринато не играли с «Ахматом» из-за дисквалификаций. По крайней мере за центр обороны в кои-то веки спокойно.

Далеко не факт, что этого хватит для набора очков. Но свой гол хозяева наверняка сообразят. И в одну калитку не уступят. А ведь линия позволяет взять П1 с форой (+1) за крепкий коэффициент 1.77. На ИТБ 1 гола «Локомотива» вообще дают 2.02! Если подопечные Марко Николича ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.

Нам же больше нравится гол хозяев во втором тайме за 2.08. Во-первых, коэффициент чуть выше. Во-вторых, логика бронейбойная. Если австрийцы не смогут обеспечить лидерство до перерыва, им придётся окончательно забыть об обороне, а это повысит риск контратак. Если же они быстро забьют, уже россияне полезут вперёд в надежде отыграться. Во втором тайме шансы у наших должны возникать.

«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов!
Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ну а поначалу москвичи отдадут территорию и станут действовать вторым номером. Торопиться им некуда, а играть с «быками» на встречных курсах в нынешнем состоянии крайне опасно. Гости будут иметь преимущество по проценту владения мячом и количеству угловых, но это вовсе не гарантирует им необходимого результата.

В РПЛ «Локо» выглядит крайне печально, но Лига чемпионов — совсем другое дело. Тем более на своём поле, с болельщиками. Ставить на российские клубы в нынешнем розыгрыше еврокубков — гиблое дело, однако здесь, похоже, мы имеем дело с редчайшим случаем, когда букмекеры наших недооценивают.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» 1 декабря 2020 года

«Локомотив» подходит к зиме в плачевном состоянии: одна победа в девяти последних матчах, семь очков отставания от топ-3. Вот только всё это не будет иметь никакого значения, если главный матч уходящего года завершится успешно. Австрийцы хороши, играют агрессивно и интенсивно. Но в обороне достаточно ошибаются и не обладают сильным вратарём. То есть моменты будут. На своём поле при поддержке болельщиков у «железнодорожников» имеются реальные шансы. РБЗ опасен, но не безгрешен. Сыграем против линии.

Ставка: гол «Локомотива» во втором тайме за 2.08.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Бесплатные прогнозы •••
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020