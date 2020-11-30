«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «РБ Зальцбург» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участникам осталось провести всего по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.

1 декабря в Москве «Локомотив» на «РЖД-Арене» сразится с «Ред Булл Зальцбург», начало — в 20:55 мск. На кону многое: фактически это главный матч года для «железнодорожников». На кону евровесна. Победа обеспечит третье место в группе и позволит сохранить вменяемые шансы на топ-2, ничья оставит фаворитом в борьбе за попадание в Лигу Европы.



С одной стороны, подопечные Марко Николича действительно выглядят в еврокубках заметно лучше остальных российских клубов. С другой, переоценивать результаты не стоит. Шутка ли — одна победа в девяти последних поединках. Да и на тоненького: в меньшинстве над едва живым тульским «Арсеналом» (1:0), который уверенно находится в зоне стыков.



В прошлом сезоне «Локомотив» в 16 турах набрал 32 очка, сейчас — только 25. Это седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. И отставание от тройки лидеров составляет уже семь пунктов. Такими темпами даже попадание в квалификацию Лиги Европы на будущий год станет успехом.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Мойес и Огбонна дадут отпор блистательному Грилишу Бирмингемцы добыли лишь одну победу в семи выездных матчах с «Вест Хэмом».

В Лиге чемпионов проиграли только «Баварии», но тут нужно учесть фактор везения. Даже в Австрии многое совпало: вратарь соперника не выручал, во втором тайме реализовали единственный момент. Обе ничьи с «Атлетико» тоже получились валидольными. Год назад с «Ювентусом» создавали даже побольше, подводила реализация. А теперь удача словно возвращает долги с процентами.



В сухом остатке те же три очка, что были при Юрии Сёмине год назад. Тогда ключевым стало домашнее поражение от «Байера» со счётом 0:2, когда не получилось ничего. Теперь соперник менее статусный, но всё равно опасный. «Ред Булл Зальцбург» чудом остался без очков с «Баварией» и «Атлетико» — во всех трёх случаях выглядел здорово и имел множество моментов. Однако слабая оборона и низкая реализация перевешивали.



У австрийцев всего одно очко, у «Локомотива» — три, а у «Атлетико» — пять. «Бавария» уже гарантировала себе первую строчку. То есть вариантов у гостей нет — надо лезть вперёд и забивать любой ценой. Но это ничего не меняет. Подопечные Джесси Марша в любом случае действовали бы первым номером. Они стараются играть в атаку даже с признанными грандами, а с оппонентами попроще — и подавно.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани и Осорио вспомнят времена РПЛ В составе обеих команд хватает знакомых имён, вот только результаты печальные.

Если вспоминать первый матч, «Локомотив» в Австрии просто отскочил. Здорово начал, после забитого гола вжался в штрафную и с большим трудом выцарапал ничью. С тех пор кадровых проблем меньше не стало. Баринов, Лысов и Смолов — это понятно. Антон Миранчук не полетел в Грозный из-за простуды. Вроде бы коронавирус тут ни при чём, но кое-какие сомнения остаются. Без него обошлись нулевой ничьей, хотя остроты в обе стороны оказалось достаточно.



«Зальцбург» тоже отыграл в национальном первенстве в субботу. Только сделал это немного иначе — со счётом 8:2 разнёс на выезде «Санкт-Пёльтен». Пожалуй, шансы у гостей действительно повыше. Состав у них интереснее, футбол бодрее. Австрийцы играют интенсивно, прессингуют и поддерживают высокий темп.



В то же время перекос в линии букмекеров выглядит чрезмерным. На П2 дают в районе 1.70, а это уже натуральное неуважение. Оборона «быков» стабильно ошибается в довольно простых ситуациях и способна привезти гол на ровном месте. Вратарь вообще не впечатляет. Трудно отделаться от ощущения, что при более сильном первом номере РБЗ набрал бы не одно очко, а как минимум три-четыре.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

У «Локомотива» отличную форму набрал Зе Луиш, который традиционно забирает верх, нагружает защитников и помогает в подыгрыше. Расцвёл Мурило, отдохнули Чорлука и Гильерме. Ведран и Маринато не играли с «Ахматом» из-за дисквалификаций. По крайней мере за центр обороны в кои-то веки спокойно.



Далеко не факт, что этого хватит для набора очков. Но свой гол хозяева наверняка сообразят. И в одну калитку не уступят. А ведь линия позволяет взять П1 с форой (+1) за крепкий коэффициент 1.77. На ИТБ 1 гола «Локомотива» вообще дают 2.02! Если подопечные Марко Николича ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.

Нам же больше нравится гол хозяев во втором тайме за 2.08. Во-первых, коэффициент чуть выше. Во-вторых, логика бронейбойная. Если австрийцы не смогут обеспечить лидерство до перерыва, им придётся окончательно забыть об обороне, а это повысит риск контратак. Если же они быстро забьют, уже россияне полезут вперёд в надежде отыграться. Во втором тайме шансы у наших должны возникать.

«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов! Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ну а поначалу москвичи отдадут территорию и станут действовать вторым номером. Торопиться им некуда, а играть с «быками» на встречных курсах в нынешнем состоянии крайне опасно. Гости будут иметь преимущество по проценту владения мячом и количеству угловых, но это вовсе не гарантирует им необходимого результата.



В РПЛ «Локо» выглядит крайне печально, но Лига чемпионов — совсем другое дело. Тем более на своём поле, с болельщиками. Ставить на российские клубы в нынешнем розыгрыше еврокубков — гиблое дело, однако здесь, похоже, мы имеем дело с редчайшим случаем, когда букмекеры наших недооценивают.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» 1 декабря 2020 года

«Локомотив» подходит к зиме в плачевном состоянии: одна победа в девяти последних матчах, семь очков отставания от топ-3. Вот только всё это не будет иметь никакого значения, если главный матч уходящего года завершится успешно. Австрийцы хороши, играют агрессивно и интенсивно. Но в обороне достаточно ошибаются и не обладают сильным вратарём. То есть моменты будут. На своём поле при поддержке болельщиков у «железнодорожников» имеются реальные шансы. РБЗ опасен, но не безгрешен. Сыграем против линии.

Ставка: гол «Локомотива» во втором тайме за 2.08.