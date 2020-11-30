«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Баварии» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Бавария» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

«Атлетико» — «Бавария»: прогноз и анализ матча 5-го тура Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов! Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился на групповом этапе Лиги чемпионов.

1 декабря в Мадриде «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Баварией», начало — в 23:00 мск. Это самая громкая вывеска вторника, но есть проблема. Мюнхенцы лишены турнирной мотивации: добыли четыре победы в четырёх турах и досрочно гарантировали себе первую строчку в квартете.



Именно с этим в первую очередь связана редчайшая по последним временам ситуация: букмекеры считают подопечных Ханса-Дитера Флика аутсайдером. Ведь «Атлетико» хоть и занимает вторую позицию, но никакого запаса не имеет. Всего одна победа, да и та на тоненького (в концовке дожали «Ред Булл Зальцбург» при бледной игре).



Итог — пять очков. У «Локомотива» три, у австрийцев — одно. Спаренные встречи с «железнодорожниками» прошли с внушительным преимуществом, но без побед. Создали предостаточно, а забили всего один мяч. 1:1 в Москве, 0:0 в Мадриде. Ситуация по-прежнему под контролем, хотя цена ошибки увеличилась.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Мойес и Огбонна дадут отпор блистательному Грилишу Бирмингемцы добыли лишь одну победу в семи выездных матчах с «Вест Хэмом».

А ведь на внутренней арене АТМД в полнейшем порядке. 23 очка в девяти турах при сумасшедшей разнице голов 19:2. В субботу дожали «Валенсию» (1:0) — с большими нервами, но всё же по делу. Единственный гол в свои ворота забил защитник хозяев на 79-й минуте. До того вратарь совершил несколько классных спасений.



И всё же отдавать серьёзное преимущество «матрасникам» чревато. Во-первых, у них достаточно кадровых потерь, прежде всего — в группе атаки. Луис Суарес и Диего Коста отсутствуют, вся нагрузка выпадает на Жоау Фелиша и Корреа. Также не будет Эктора Эрреры, Лукаса Торрейры и Шиме Врсалько.



Во-вторых, «Бавария» никогда не валяет дурака в Лиге чемпионов. Это вопрос престижа и чести. Скажем, год назад в шестом туре группового этапа она смяла «Тоттенхэм» (3:1), хотя к тому моменту добыла пять побед из пяти возможных и не имела реальной мотивации. Теперь играть придётся на выезде, но привычка вряд ли пропала.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.

В-третьих, Симеоне прекрасно понимает мощь соперника. В Мюнхене чемпион Германии забил четыре мяча, хотя действовал с запасом и на полные обороты включался только эпизодами. Даже экспериментальный состав способен на многое. Мадридцев же с большой долей вероятности устроит ничья. Ведь надо учитывать, что к моменту выхода на поле игра в Москве уже завершится.



«Атлетико» сохранит вторую строчку, если «Локомотив» не добьётся победы. Следовательно весьма вероятен расклад, при котором соперников полностью удовлетворит делёж очков. «Бавария» побережёт силы перед матчами чемпионата Германии, АТМД останется фаворитом в гонке за плей-офф.



На таком фоне возникает соблазн проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.00. Мы же предпочтём классические Х2 за 1.98. Кадровые потери гостей внушительны — Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих травмированы, а Нойеру, Левандовски, Горецке и Толиссо предоставили отдых.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани и Осорио вспомнят времена РПЛ В составе обеих команд хватает знакомых имён, вот только результаты печальные.

Качество футбола после ноябрьской паузы в самом деле просело. Флик мудро замечает, что его команда не может рассчитывать на бонус за зрелищность, но всё равно добивается результата. Это правда — с «Вердером» (1:1) забрали ничью, потом дожали «Зальцбург» (3:1) и одолели крепкий «Штутгарт» (3:1).



Скорее всего, Симеоне не рискнёт раскрываться против такого оппонента и сыграет аккуратно, предпочтя синицу в руках. Даже без четырёх-пяти железных исполнителей основы действующий победитель Лиги чемпионов представляет серьёзную угрозу.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Бавария» 1 декабря 2020 года

«Бавария» уже обеспечила себе первое место в квартете, потому букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Сыграем против линии. Кадровых потерь у АТМД достаточно, а мюнхенцы не привыкли валять дурака в Лиге чемпионов. И самое главное — мадридцев почти наверняка устроит ничья. Раскрываться с таким соперником крайне опасно, а против дележа очков подопечные Флика вряд ли станут возражать.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.98.