«Порту» — «Манчестер Сити». Прогноз: первые проблемы Гвардиолы и Мареза в Лиге чемпионов

1 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити», группа С. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех португальского клуба оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы С Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити» (01.12.2020)

Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. В большинстве топовых чемпионатов, где климатические условия это позволяют, конечно, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к концу, исправлять ошибки будет некогда. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Например, среди прочих 1 декабря португальский «Порту» сыграет с английским «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Драгау» в Португалии.

Соперники лидируют в квартете. Англичане набрали все 12 возможных очков и занимают чистое первое место, уже гарантировав себе путёвку в плей-офф. А португальцы идут следом с девятью очками, одного балла в оставшихся турах хватит им для 1/8 финала. Греческий «Олимпиакос» отстаёт от второй позиции на шесть пунктов, французский «Марсель» — на все девять.



Впрочем, подопечным Сержиу Консейсау расслабляться пока нельзя, ведь греки до сих пор имеют теоретические шансы. Так что у себя дома нужно попытаться набрать набрать очки в матче с командой Пепа Гвардиолы. На «Этихаде» проиграли со счётом 1:3, хотя смотрелись недурно. Открыли счёт и имели несколько хороших моментов после «привозов» англичан. Подвела реализация.

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Форму в последних матчах «Порту» набрал солидную, у клуба уже пять побед кряду во всех турнирах при всего одном пропущенном мяче. Последний успех пришёлся на выезд к «Санте-Кларе» (1:0) в восьмом туре португальской Примейры. Моментов было мало, но перед самым перерывом голом отметился нападающий гостей Луис Диас. Так и закончили.



В турнирной таблице чемпионата Португалии «драконы» идут на третьем месте, набрав всего 16 баллов за восемь игр. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет уже шесть пунктов, а вечный противник «Бенфика» отстаёт только на один. Но при этом у «орлов» есть ещё игра в запасе.



«Манчестер Сити» на фоне безупречного выступления в Лиге чемпионов выдал, пожалуй, худший старт в английской Премьер-лиге при Гвардиоле. После девяти туров клуб занимает лишь 10-е место, набрав только 15 очков. Да, есть ещё игра в запасе против «Астон Виллы», но отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет уже шесть пунктов. Многовато.

«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов! Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился на групповом этапе Лиги чемпионов.

Хотя стоит отметить, что в предыдущей игре «горожане» дома впервые в нынешнем сезоне в свойственной себе манере (крупно и всухую) обыграли бедный «Бёрнли» (5:0). У бордовых в текущем розыгрыше АПЛ совсем туго с голами, а хозяева им устроили настоящую баню на «Этихаде». Хет-триком отметился Рияд Марез.



Форма в еврокубках у подопечных Пепа Гвардиолы отличная, теперь будет порядок и с настроением. Однако лёгкой прогулки в Португалии им ждать точно не стоит, ведь играть вдали от дома априори тяжело, а у «Порту» ещё нет никаких проблем с результативностью. За четыре тура в ЛЧ португальцы забили восемь мячей, а за восемь туров в чемпионате Португалии отличились 19 раз.



Так что вполне можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 1.71. Ещё вариант — тотал больше 2.5 мяча за 1.70. Англичане и сами умеют забивать, у них десять голов в четырёх турах. А главное — турнирная таблица не давит, запас имеется. Можно с чистой совестью играть в атаку и не думать лишний раз о раскладах. Всё это обещает голы.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2020 года

«Манчестер Сити» безупречно идёт в Лиге чемпионов, а в АПЛ на днях получилось одержать крупную победу, настроение должно быть отличное. Однако лёгкой прогулки ждать точно не стоит. «Порту» находится в шикарной форме, да ещё и с результативностью проблем нет. Ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.71.