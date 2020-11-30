«Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз: Клопп, Салах и Мане не допустят второй неудачи на «Энфилде»

1 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс», группа D. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех голландского клуба оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» 1 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» (01.12.2020)

Вот и зима пришла. В большинстве топовых чемпионатов, где климатические условия это позволяют, конечно, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к концу, исправлять ошибки будет некогда. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Например, среди прочих 1 декабря английский «Ливерпуль» сыграет с голландским «Аяксом». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



Ситуация в группе D стремительно накаляется. С «Мидтьюлланном» всё было понятно изначально. Чуда не случилось: у датчан до сих пор ноль очков, а отставание от третьей строчки за два тура до конца составляет целых семь пунктов. То есть даже Лига Европы не светит ни при каких обстоятельствах. Но положение остальных участников крайне интересное.



Англичане даже после домашнего поражения от «Аталанты» в прошлом туре по-прежнему лидируют в таблице с девятью очками. Но теперь отрыв от голландцев и итальянцев всего по два балла. Фактически победа обеспечит команде Юргена Клоппа досрочный выход в стадию плей-офф, а поражение почти наверняка спустит на третье место.

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Форма ливерпульцев неоднозначна. С одной стороны, они добыли только одну победу за три игры после ноябрьской международной паузы: обыграли «Лестер» (3:0) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ, а также уступили «Аталанте» (0:2) в еврокубке. С другой — поражение от итальянцев стало единственным за 10 последних поединков во всех турнирах, хотя действующий чемпион Англии до сих пор переживает серьёзный кадровый кризис.



Накануне матча с «Аяксом» у «Ливерпуля» также много потерь. К счастью, вернулся Джордан Хендерсон, но в это же время железный Джеймс Милнер отправился в лазарет. Полузащитник был заменён на 74-й минуте в матче девятого тура чемпионата Англии против «Брайтона».



Помимо опытного англичанина, как ожидается, команде не смогут помочь сразу семь футболистов. Среди них трое защитников — Александр-Арнольд, ван Дейк и Гомес, полузащитники Кейта и Тьяго Алькантара, а также игроки группы атаки — Окслейд-Чемберлен с Шакири. Список длинный и серьёзный, а потому шансы навязать борьбу у и без того мотивированных голландцев значительно повышаются.

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«Аякс» находится в прекрасной форме, он отпраздновал уже шесть побед подряд. При этом клуб не испытывает никаких проблем с результативностью. За шесть последних поединков смог забить целых 23 гола. Лидеры атаки в полнейшем порядке, уверенность на месте.



У Душана Тадича за четыре тура группового этапа Лиги чемпионов два забитых мяча и три голевые передачи, нестабильной обороне ливерпульцев предстоит настоящее испытание. Однако, на наш взгляд, хозяева выглядят предпочтительнее. Разница в классе всё равно присутствует, да и на «Энфилде» Клопп редко даёт кому-либо шансы. А сейчас ситуация пограничная, концентрация должна быть максимальной.



Мы бы проверили ставку «обе забьют + 1Х» за коэффициент 1.81. В первом поединке между командами у «Аякса» было достаточно моментов, чтобы отличиться, теперь есть отличная возможность исправиться. У «Ливерпуля» же есть Салах, Жота и Мане. Думается, свой гол амстердамцы непременно закатят, но для победы этого вряд ли хватит. И всё решится в заключительном туре.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» 1 декабря 2020 года

У «Аякса» есть отличная возможность навязать борьбу англичанам. Голландский клуб находится в отличной форме, да и с результативностью нет проблем. Однако «Ливерпуль», на наш взгляд, выглядит предпочтительнее, даже несмотря на кадровые трудности. Играть предстоит дома плюс лидеры атаки в порядке. Ожидаем довольно бодрого футбола, при котором голы залетят в обе стороны. А хозяева не уступят.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.81.