«Краснодар» — «Ренн». Прогноз: а что если Кайо, Мартынович и Газинский сыграют на ноль?

«Краснодар» за всю осень не пропустил только от «Тамбова», но у французов проблем не меньше.

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Ренна» оценён букмекерами коэффициентом 2.73. Поставить на ничью предлагают за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» 02.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29… Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

«Краснодар» — «Ренн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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2 декабря «Краснодар» примет «Ренн», начало — в 20:55 мск. Это группа Е, где никакой борьбы не получилось. По итогам четырёх туров основной вопрос решён: «Челси» с «Севильей» ожидаемо вышли в плей-офф, осталось только рассчитаться на первый-второй. А российский и французский клубы разыграют путёвку в Лигу Европы.



Шансов зацепиться у подопечных Мурада Мусаева было достаточно даже на фоне внушительных кадровых проблем. Оба поединка с «Севильей» складывались более чем успешно. В первом банально испугались играть с позиции силы даже в численном большинстве и прижались к воротам, во втором недотерпели.



Теперь об этом нужно забыть. Зима откроется одним из важнейших матчей года. Ответный поединок с ПАОКом, конечно, стоял особняком, но тут на кону евровесна. А ещё — солидные призовые от УЕФА. Расклад прост: соперники набрали по одному очку, сыграв 1:1 во Франции. В шестом туре «быки» полетят в Лондон, а красно-чёрные примут «Севилью».

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Спустя неделю шансов набрать очки у французов будет побольше. Да и играть на нулевую ничью «Краснодар» не будет. Дело тут не в принципах и приверженности атакующему футболу, о которых столько говорилось в предыдущие годы. Всё гораздо банальнее: с такой обороной логично изначально закладываться на пропущенный мяч.



Собственно, за всю осень подопечные Мурада Мусаева всего один раз сыграли на ноль. С живущим в долг «Тамбовом» (1:0), у которого нет денег и своего стадиона, а отсутствие выплат вынуждает футболистов регулярно жаловаться в прессе. Да и там Михаил Костюков пробил Городова, однако взятие ворот отменили из-за сомнительного офсайда. Техническую победу над «Ротором» из-за коронавируса вынесем за скобки.



У «Краснодара» семь поражений в восьми последних матчах. Всё валится из рук. Хоть в РПЛ, хоть в Лиге чемпионов. Хоть от «Химок», хоть от «Челси». В чемпионате России команда откатилась аж на десятую строчку, а отставание от топ-3 составляет 11 очков. То есть даже попадание в Лигу Европы на будущий год находится под большим вопросом.

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Тем не менее букмекеры выставляют равные котировки. На то есть несколько причин. Во-первых, конечно, своё поле. Во-вторых, возвращение лидеров. Состав потихоньку приближается к оптимальному, хотя понятно, что далеко не все вернувшиеся находятся в хорошей форме. И всё же Кабелла, де Вильена, Ари и Вандерсон в строю.



Ну и третье, самое главное. «Ренн» сейчас недалеко ушёл. В 10 последних матчах одна победа, над скромным «Брестом» (2:1). Плюс три мирных исхода — с «Дижоном», «Краснодаром» и «Страсбургом». Все — со счётом 1:1. В выходные умудрились потерять очки в гостях у аутсайдера Лиги 1, хотя с 40-й минуты действовали в меньшинстве.



В чемпионате Франции откатились в середину таблицы, хотя до зоны Лиги чемпионов всего четыре очка. Спасибо мощному старту и высочайшей плотности. Ну и оборона. За весь сезон отыграли на ноль лишь дважды. С «Сент-Этьеном» 26 сентября (3:0) и «Лорьяном» 9 октября (2:0).

«Боруссия М» — «Интер». Прогноз: Лига чемпионов — не для Конте. Очередной провал итальянца «Нерадзурри» сохранят призрачную надежду на плей-офф только при победах в оставшихся матчах.

Вырисовывается битва клубов-побратимов, которые обязательно пропускают и оказались неготовы к игре на два фронта при крайне плотном графике. Возникает соблазн проверить лобовую ничью за 3.48, хотя риск, конечно, серьёзный. Брать «обе забьют» за 1.75 опасно: коэффициент скромен, а высочайшая цена ошибки может вынудить соперников перестраховываться.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 1 гола в первом тайме за 2.01 и ставкой «гол в первые 27 минут — нет» за 2.18. «Ренн» до перерыва вообще ни разу не забил в четырёх турах Лиги чемпионов. Но и пропустил всего трижды. «Краснодар» стабильно подсаживается ближе к концовке, восемь из 12 мячей он получил во втором тайме.



В общем, статистика скорее на нашей стороне. Ждём аккуратного дебюта, при котором команды постараются снизить вероятность привозов до минимума. А там уж всё будет зависеть от того, кто первым дрогнет. И тогда игра раскроется.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» 2 декабря 2020 года

На кону третье место в группе и путёвка в плей-офф Лиги Европы. Соперники в последнее время крайне редко побеждают, зато пропускают исправно. Впрочем, тут цена ошибки столь высока, что дебют наверняка получится аккуратным. «Ренн» вообще до сих пор ни разу не забил до перерыва в Лиге чемпионов, а «быки» восемь из 12 мячей пропустили во втором тайме. Града голов в начале не ждём.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.01.