«Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз: нет Миранчука — нет разгрома. Иличич пожалеет датчан

В пяти последних матчах во всех турнирах бергамаски забили только три гола. С началом сезона не сравнить.

1 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн», группа D. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех датского клуба оценён в 14.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн» 1 декабря 2020

Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн» (01.12.2020)

Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. В большинстве топовых чемпионатов, где климатические условия это позволяют, конечно, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к концу, исправлять ошибки будет некогда. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И реальные шансы на выход из группы.

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Среди прочих 1 декабря итальянская «Аталанта» сыграет с датским «Мидтьюлланном». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Алексей Миранчук подхватил коронавирус и на поле точно не выйдет.



Итальянцы в четвёртом туре отомстили «Ливерпулю» за крупное домашнее поражение. Они гостили на «Энфилде» и справедливо одержали победу со счётом 2:0. Конечно, у ливерпульцев сейчас есть серьёзные проблемы с составом, но лидеры нападения в порядке. А ведь именно атака хозяев, в отличие от атаки гостей, смотрелась беззубо. Ни одного удара в створ за 90 минут!



Теперь ситуация в группе D Лиги чемпионов серьёзно обострилась. Англичане лидируют с девятью баллами, а «Аталанта» и «Аякс» отстают всего на два пункта. Каждый из трёх участников имеет хорошие шансы на выход в стадию плей-офф турнира. А это значит, что развязка обещает быть яркой.

«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ Мадридцев устроит ничья, а раскрываться даже с экспериментальным составом «Баварии» очень опасно.

Однако в родной итальянской Серии А у бергамасков дела идут вяло. Они не могут выиграть уже три тура подряд, из-за чего и спустились на восьмую позицию. После девяти туров команда располагает 14 очками, отставание от лидирующего «Милана» составляет уже девять очков. Исправляться нужно как можно быстрее.



В предыдущем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини на своём поле уступили «Вероне» со счётом 0:2. Понятно, что «мастифы» даже отбирали очки у «Юве», «Милана» и «Ромы», но дело в том, что хозяева были активнее на протяжении всего поединка и отдали очень много сил. Плотный график заметно сказывается на их выступлениях.



«Мидтьюлланн» закономерно считается аутсайдером как предстоящего поединка, так и всей группы D. Датский клуб уже точно останется на последнем месте квартета, ведь за два тура до конца ему даже до третьей строчки не хватает семи баллов. Оставшиеся игры уже ничего не значат с точки зрения турнирной борьбы.

«Шахтёр» — «Реал». Прогноз: Зидан, Куртуа и Бензема убьют надежду украинского клуба в ЛЧ В трёх предыдущих матчах Лиги чемпионов «горняки» не забили ни разу.

Однако мы бы всё равно не стали ждать повторения результата поединка между командами в первом туре. Датчане отчаянно сражались как с «Ливерпулем», так и с «Аяксом», для них предстоящие матчи теперь — дело чести. Когда в следующий раз доведётся добраться до группового этапа Лиги чемпионов — неизвестно, шанс показать себя футбольной Европе нужно использовать на полную катушку.

А итальянцы к началу зимы выглядят уставшими. Вполне возможно, что Гасперини даст некоторым лидерам отдохнуть, всё же разница в классе неоспорима. С голами в последнее время туго. Так что проверим тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн» 1 декабря 2020 года

«Аталанте» в текущем сезоне трудно совмещать игру на два фронта, уже потрачено много сил. Учитывая статус предстоящего соперника, Джан Пьер Гасперини почти наверняка проведёт некоторую ротацию. Для «Мидтьюлланна» оставшиеся игры в Лиге чемпионов ничего не значат с точки зрения турнирной борьбы, но побороться — дело чести. Разгрома не ждём.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.99.