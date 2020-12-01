«МЮ» — «ПСЖ». Прогноз: грустное завершение сумасшедшей недели для Эдинсона Кавани

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 2.55. Поставить на ничью предлагают за 3.68.
Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» — «ПСЖ» 02.12.2020
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.
«МЮ» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года
Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.
2 декабря «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «ПСЖ», начало — в 23:00 мск. Пожалуй, это самая громкая вывеска всего пятого тура. «Атлетико» — «Бавария» — тоже круто, но мюнхенцы уже решили все вопросы и предоставили отдых нескольким ключевым исполнителям.
А вот группа Н — совсем другое дело. Тут неясно ровным счётом ничего. Даже «Истанбул Башакшехир», изначально казавшийся явным аутсайдером, зацепил три очка и остаётся в гонке. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали девять баллов и возглавляют квартет, а у «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть очков.
Парижане неделю назад сделали большое дело. В родных стенах обыграли «быков» со счётом 1:0, пусть и в нетипичной манере. Быстро вышли вперёд с пенальти, после чего максимально упростили игру. Отдали территорию, свели риск к минимуму и своего добились. Подопечные Юлиана Нагельсмана забить не смогли.
Теперь французский клуб имеет преимущество по очным встречам благодаря голу на чужом поле. Ну а «МЮ» находится в наиболее комфортном положении: неделю назад исправились за поражение в Турции, раздавив «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:1. Мощно начали, сняли все вопросы ещё до перерыва.
Чистое первое место в квартете — это здорово, хотя нужно учесть, что «ПСЖ» и РБЛ ещё не встречались с турками во втором круге. Второй момент — 5:0 с Лейпцигом на «Олд Траффорд», благодаря которым манкунианцев в пятом туре полностью устроит ничья. Она позволит иметь преимущество по личным встречам надо всеми участниками квартета. Если, конечно, неделю спустя не проиграют в Германии в шесть мячей.
В воскресенье «дьяволы» добыли эмоциональную победу над «Саутгемптоном»: горели со счётом 0:2 к исходу часа игры, хотя смотрелись недурно. Рук не опустили, продолжили гнуть свою линию. И забрали три очка благодаря дублю Эдинсона Кавани. Решающий мяч состоялся на 92-й минуте (3:2).
Словом, эмоциональный фон у хозяев будет на высочайшем уровне. Они по-прежнему жутко нестабильны, но на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов пока выступают выше всяких похвал. Шесть очков из шести возможных при общем счёте 9:1. И минимум кадровых потерь: нет только Эрика Бейи. Даже Давид де Хеа, получивший накануне повреждение, должен быть готов. Но и Дин Хендерсон в порядке.
У «ПСЖ» травмированных чуть больше, но ничего критичного. Нет Хуана Берната, Тило Керера, Юлиана Дракслера и Мауро Икарди. Неудачный отрезок в чемпионате Франции вряд ли стоит воспринимать всерьёз. Запас индивидуального мастерства слишком велик, чтобы сомневаться в итоговом успехе.
Большого количества голов в Манчестере не ждём. «МЮ» по умолчанию не играет первым номером с топовыми соперниками. Даже на своём поле. Раскрываться Сульшер не рискнёт, благо что торопиться некуда, ничья будет в пользу хозяев. Парижане неделю назад доказали, что способны действовать прагматично и жертвовать яркостью ради достижения результата.
Они прекрасно знают, что группа атаки у «дьяволов» обладает высочайшей скоростью и шикарно решает на пространстве. Потому с большой долей вероятности станут атаковать с оглядкой на свои ворота. Линия позволяет взять тотал меньше 3 мяча за крепкий коэффициент 1.81. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «МЮ» за 1.70.
Проверять ли гол Эдинсона Кавани за 2.70 — дело вкуса. Уругваец в полнейшем порядке, да и в АПЛ ему светит идиотская дисквалификация. Мотивация против бывшего клуба будет запредельной, а коэффициент довольно высок.
Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» 2 декабря 2020 года
«МЮ» в топ-матчах старается отдавать территорию и действовать вторым номером даже на своём поле. К тому же хозяев полностью устроит ничья. Торопиться им некуда. «ПСЖ» неделю назад показал, что способен быть прагматичным и жертвовать зрелищностью в угоду результату. Похоже, высокой результативности на «Олд Траффорд» не будет. 2-3 гола видятся потолком.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.81.
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