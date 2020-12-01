«Локомотив» — «Зальцбург», «Атлетико» — «Бавария» и другие матчи. На что ставить 28 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 1 декабря.

На что ставить в футболе 1 декабря

И снова Лига чемпионов! Важнейший матч для «Локомотива» — дома команда Марко Николича примет «Зальцбург». Сейчас у москвичей +2 очка, победа гарантирует Лигу Европы, неплохим исходом будет и ничья, а вот проигрывать нельзя, иначе можно остаться без евровесны. Большой проблемой станет потеря Гжегожа Крыховяка – у польского футболиста коронавирус.



Из остальных матчей особняком стоит встреча «Атлетико» и «Баварии». Команда Диего Симеоне постарается взять реванш за 0:4 в первой игре. Реванш будет брать и «Реал» в выездной игре с «Шахтёром». Кроме того, «Аталанта» без Алексея Миранчука примет «Мидтьюлланн», «Ливерпуль» сыграет с «Аяксом», в Мёнхенгладбахе «Боруссия» поборется с «Интером», «Марсель» — с «Олимпиакосом», а «Порту» — с «Ман Сити».



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 1 декабря

В КХЛ аж 8 игр! Выделяем встречу «Авангарда» и «Ак Барса», а также противостояние московского «Динамо» и «Металлурга». Есть интрига и в матчах «Сибирь» — «Спартак» и «Локомотив» — «Северсталь».

На что ещё ставить 1 декабря

В баскетбольной Евролиге два матча, оба без участия российских клубов. «Асвел» примет «Панатинаикос», а «Милан» сыграет с «Альбой».

В волейболе своё приключение в Лиге чемпионов начнёт новосибирский «Локомотив». Команда Пламена Константинова сыграет с итальянским «Трентино» в Италии. У обеих команд есть потери из-за болезней, кто окажется сильнее в усечённых составах – посмотрим.



Кроме того, стартует последняя группа полуфинала мужского Кубка России. В Москве в первый день сыграют «Динамо» и нижегородский АСК.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!