«Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз: Ларсен, Бирюков и Тарасов охладят финнов

Уфимцы не пропускают больше двух шайб на протяжении шести матчей.

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «СЮ» идёт за 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» 2 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» 2 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» Уфа (02.22.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На среду, 2 декабря, запланирован всего один матч. Зато вывеска более чем бодрая. В Хельсинки «Йокерит» на «Хартвалл-Арене» сразится с «Салаватом Юлаевым», начало — в 19:30 мск. Соперники накануне провели тяжёлые низовые встречи, в которых зашли за пределы основного времени и оказались сильнее.

«Джокеры» прервали отрезок из двух поражений. До этого они уступили «Торпедо» (2:3) и «Витязю» (3:4 Б), но всё же смогли закончить выездную серию на мажорной ноте. В Санкт-Петербурге остановили СКА, который после паузы на Евротур очков не терял. Вплоть до вчерашнего дня.

Всё получилось по делу: первый период остался за хозяевами, они и открыли счёт. Во второй 20-минутке бодрее смотрелись гости — они отыгрались. В третьем периоде команды не рисковали, моменты возникали по большим праздникам. Так и доигрались до буллитов, где подопечные Лаури Марьямяки оказались точнее (2:1 Б).

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Финны поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, 32 балла в 25 матчах. Но это формальность — «Северсталь» и «Витязь» набрали столько же, отставая по дополнительным показателям. Зато по потерянным очкам дважды уходивший на карантин «Йокерит» опережает даже СКА, который располагается на втором месте.

«Салават Юлаев» продолжает радовать, накануне выиграв в четвёртый раз за пять поединков. Обмен Сошникова, отсутствие Метсолы и отбытие нескольких молодых хоккеистов в расположение сборной на МЧМ не мешают исправно набирать очки. На упомянутом отрезке уступили только СКА, да и то на тоненького (2:3 Б).

Зато обыграли «Спартак» (2:1 Б), «Барыс» (4:1), «Нефтехимик» (6:2) и «Автомобилист» (1:0 ОТ). Засушить в Екатеринбурге такого соперника (пусть и переживающего непростой период) — это серьёзно. А больше двух шайб уфимцы не пропускают на протяжении шести встреч. Раньше за ними такого не водилось.

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Незаметно вскарабкались на третью позицию в Восточной конференции. Конкуренты имеют по одной-две игры в запасе, но прогресс в любом случае очевиден. Тем интереснее будет пройти проверку «Йокеритом», который традиционно играет в атаку, обладает хорошим большинством и редко выдаёт несколько нерезультативных матчей подряд.

Букмекеры задирают планку тотала, хотя история противостояния говорит об обратном. В четырёх предыдущих очных встречах в Хельсинки забивалось не более пяти шайб, а планку в шесть голов вообще не перекрыли ни разу. В принципе, можно не мудрить и взять тотал меньше 5.5 гола за 1.90.

Финнам не хватает защитника-бомбардира Микко Лехтонена, которого недавно отозвал «Торонто». А «Салават» без Метсолы стал гораздо активнее помогать вратарю. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. На своём льду «джокеры» хороши, их шансы выглядят чуть выше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» 2 декабря 2020 года

Букмекеры задирают планку тотала, хотя хозяева после ухода Лехтонена просели в созидании, а «Салават» вообще не пропускает больше двух шайб на протяжении шести матчей. Кроме того, в четырёх предыдущих очных встречах в Хельсинки больше пяти голов не забили ни разу. Доверимся цифрам и возьмём ТМ 5.5 шайбы за 1.90.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.