«Заря» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхелю не до Запорожья. Украинский клуб получит шанс

3 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» — «Лестер Сити». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 5.05. Поставить на ничью предлагают за 3.82.
Букмекерские коэффициенты на матч 5-го тура Лиги Европы «Заря» — «Лестер» 3 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Заря» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Заря» — «Лестер Сити» (03.12.2020)
Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.
3 декабря в Запорожье «Заря» на стадионе «Славутич-Арена» сразится с «Лестер Сити», начало — в 20:55 мск. Это группа G, где многое уже понятно. Англичане практически лишены турнирной мотивации, поскольку уже гарантировали себе выход в плей-офф. Набрали 10 очков в четырёх турах и возглавляют квартет.
Первое место — приятный бонус, рвать жилы ради него нерационально. Пока «Брага» отстаёт на три пункта, а «Заря» и АЕК замыкают группу с тремя очками. Теоретические шансы на попадание в плей-офф остаются, но для этого нужно добывать две победы над лидерами. Конечно, поверить в такой расклад сложно.
Неделю назад подопечные Виктора Скрипника разгромили в Афинах АЕК (3:0). Первый тайм выдался крайне скучным, моментов просто не было. А в самом начале второго повезло — Евгений Шахов получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. Гости в оставшееся время забили три мяча.
«Лестер» же в прошлом туре, напротив, впервые потерял очки. Проигрывал в Португалии практически с самого начала, однако в середине второго тайма на замену вышли Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и Айосе Перес. Стало повеселее. В оставшееся время забили два мяча, спасительный состоялся на 95-й минуте (3:3).
Разумеется, подопечным Брендана Роджерса сейчас не до еврокубков. Основная задача на Лигу Европы выполнена, выход в плей-офф в кармане. Гонять лидеров на дальние выезды при столь плотном календаре смысла нет, как минимум несколько исполнителей основы наверняка останутся в Англии.
Ведь в АПЛ дела пошли на спад. Разгромно проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде», а в понедельник получили 1:2 от скромнейшего «Фулхэма» на своём поле. Сползли на четвёртую строчку, уже в воскресенье предстоит визит к «Шеффилд Юнайтед». Словом, состав «лис» с большой долей вероятности окажется даже не полуторным, а вторым.
Разумеется, этот фактор повысит шансы «Зари», но даже резервисты у «Лестера» в порядке. А вот украинский клуб в равных составах забил пока лишь два мяча. Оба — в концовках, когда результаты встреч с АЕК и «Брагой» вопросов не вызывали. Так что играть против линии довольно опасно.
Пожалуй, лучше всего выглядит низ. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23, тотал меньше 3 мяча — за 1.73. Хозяева по умолчанию созидают на таком уровне с большим трудом, а немотивированные англичане резерным составом вряд ли станут куда-то торопиться. Вырисовывается низовая игра, где вполне может быть что-то вроде 0:1 или 1:1.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Заря» — «Лестер» 3 декабря 2020 года
«Лестер» решил вопрос по выходу в плей-офф, дальний выезд на фоне плотного графика ему просто не нужен. Как минимум несколько исполнителей основы наверняка останутся в Англии, ведь в АПЛ команда сползла на четвёртое место. А у «Зари» с созиданием по умолчанию проблемы. В Афинах забили трижды, но все голы состоялись в большинстве. Так что ждём закрытого футбола, при котором одни не смогут, а вторые не захотят.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.73.
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