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«Заря» — «Лестер Сити», 3 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч Лиги Европы, когда начало

«Заря» — «Лестер». Прогноз на матч ЛЕ 03.12.2020
Алексей Серяков
«Заря» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхелю не до Запорожья. Украинский клуб получит шанс
Англичане вышли в плей-офф Лиги Европы и теперь бросят все силы на АПЛ.
Ставки / Прогнозы 0

3 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» — «Лестер Сити». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 5.05. Поставить на ничью предлагают за 3.82.

Букмекерские коэффициенты на матч 5-го тура Лиги Европы «Заря» — «Лестер» 3 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Заря» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Заря» — «Лестер Сити» (03.12.2020)

Лига Европы. Группа G. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Заря
Луганск, Украина
Не начался
Лестер Сити
Лестер, Англия

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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3 декабря в Запорожье «Заря» на стадионе «Славутич-Арена» сразится с «Лестер Сити», начало — в 20:55 мск. Это группа G, где многое уже понятно. Англичане практически лишены турнирной мотивации, поскольку уже гарантировали себе выход в плей-офф. Набрали 10 очков в четырёх турах и возглавляют квартет.

Первое место — приятный бонус, рвать жилы ради него нерационально. Пока «Брага» отстаёт на три пункта, а «Заря» и АЕК замыкают группу с тремя очками. Теоретические шансы на попадание в плей-офф остаются, но для этого нужно добывать две победы над лидерами. Конечно, поверить в такой расклад сложно.

Неделю назад подопечные Виктора Скрипника разгромили в Афинах АЕК (3:0). Первый тайм выдался крайне скучным, моментов просто не было. А в самом начале второго повезло — Евгений Шахов получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. Гости в оставшееся время забили три мяча.

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«Лестер» же в прошлом туре, напротив, впервые потерял очки. Проигрывал в Португалии практически с самого начала, однако в середине второго тайма на замену вышли Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и Айосе Перес. Стало повеселее. В оставшееся время забили два мяча, спасительный состоялся на 95-й минуте (3:3).

Разумеется, подопечным Брендана Роджерса сейчас не до еврокубков. Основная задача на Лигу Европы выполнена, выход в плей-офф в кармане. Гонять лидеров на дальние выезды при столь плотном календаре смысла нет, как минимум несколько исполнителей основы наверняка останутся в Англии.

Ведь в АПЛ дела пошли на спад. Разгромно проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде», а в понедельник получили 1:2 от скромнейшего «Фулхэма» на своём поле. Сползли на четвёртую строчку, уже в воскресенье предстоит визит к «Шеффилд Юнайтед». Словом, состав «лис» с большой долей вероятности окажется даже не полуторным, а вторым.

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Разумеется, этот фактор повысит шансы «Зари», но даже резервисты у «Лестера» в порядке. А вот украинский клуб в равных составах забил пока лишь два мяча. Оба — в концовках, когда результаты встреч с АЕК и «Брагой» вопросов не вызывали. Так что играть против линии довольно опасно.

Пожалуй, лучше всего выглядит низ. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23, тотал меньше 3 мяча — за 1.73. Хозяева по умолчанию созидают на таком уровне с большим трудом, а немотивированные англичане резерным составом вряд ли станут куда-то торопиться. Вырисовывается низовая игра, где вполне может быть что-то вроде 0:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Заря» — «Лестер» 3 декабря 2020 года

«Лестер» решил вопрос по выходу в плей-офф, дальний выезд на фоне плотного графика ему просто не нужен. Как минимум несколько исполнителей основы наверняка останутся в Англии, ведь в АПЛ команда сползла на четвёртое место. А у «Зари» с созиданием по умолчанию проблемы. В Афинах забили трижды, но все голы состоялись в большинстве. Так что ждём закрытого футбола, при котором одни не смогут, а вторые не захотят.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.73.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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