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Ставки на спорт сегодня, 2 декабря, прогнозы на Лигу чемпионов, расписание матчей

На что ставить 2 декабря
Пётр Кондаков
«Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит» и другие матчи. На что ставить 2 декабря
Букмекеры не верят в евровесну для наших клубов. Зато на этом можно сорвать куш!
Ставки / Прогнозы 0

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 2 декабря.

На что ставить в футболе 2 декабря

В Лиге чемпионов важнейшие матчи для двух наших команд. На кону путёвки в Лигу Европы! «Зениту» нужна только победа в «Брюгге», а «Краснодар» с «Ренном» могут как решить всё сегодня, так и отложить вопрос о третьем месте в группе на последний тур. Будем болеть за наших!

Кроме того, нас ждёт супербитва «МЮ» и «ПСЖ», встреча «Боруссии» и «Лацио», а также интереснейший матч «Севильи» и «Челси». Киевское «Динамо» отправляется в гости к «Ювентусу», а «Барселона» — к «Ференцварошу». Кроме того, в Стамбуле «Башакшехир» сыграет с «РБ Лейпциг»

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 2 декабря

В КХЛ всего один матч. «Йокерит» в Финляндии сыграет с «Салаватом Юлаевым».

На что ещё ставить 2 декабря

В волейбольной Лиге чемпионов «Локомотив» из Новосибирска сыграет с немецким «Фридрихсхафеном». Кроме того, поклонники волейбола могут последить за интереснейшим противостоянием в Кубке России – «Динамо» против «Кузбасса».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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