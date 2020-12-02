«Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит» и другие матчи. На что ставить 2 декабря

Букмекеры не верят в евровесну для наших клубов. Зато на этом можно сорвать куш!

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 2 декабря.

На что ставить в футболе 2 декабря

В Лиге чемпионов важнейшие матчи для двух наших команд. На кону путёвки в Лигу Европы! «Зениту» нужна только победа в «Брюгге», а «Краснодар» с «Ренном» могут как решить всё сегодня, так и отложить вопрос о третьем месте в группе на последний тур. Будем болеть за наших!

Кроме того, нас ждёт супербитва «МЮ» и «ПСЖ», встреча «Боруссии» и «Лацио», а также интереснейший матч «Севильи» и «Челси». Киевское «Динамо» отправляется в гости к «Ювентусу», а «Барселона» — к «Ференцварошу». Кроме того, в Стамбуле «Башакшехир» сыграет с «РБ Лейпциг»



Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 2 декабря

В КХЛ всего один матч. «Йокерит» в Финляндии сыграет с «Салаватом Юлаевым».

На что ещё ставить 2 декабря

В волейбольной Лиге чемпионов «Локомотив» из Новосибирска сыграет с немецким «Фридрихсхафеном». Кроме того, поклонники волейбола могут последить за интереснейшим противостоянием в Кубке России – «Динамо» против «Кузбасса».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!