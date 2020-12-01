«Боруссия Д» — «Лацио». Прогноз: Холанд и Ройс не пустят Иммобиле на первое место в группе

2 декабря состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Лацио», группа F. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех итальянского клуба оценён в 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Лацио» 2 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы F Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Лацио» (02.12.2020)

Зима уже на дворе… А это значит, что групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. В Лиге чемпионов добрались до пятого тура, исправлять ошибки участникам будет некогда. Наступает время собирать камни.

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Разумеется, внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей из России, однако есть не менее интересные пары. Например, 2 декабря «Боруссия Дортмунд» сразится с «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде, начало — в 23:00 мск.



Соперники сохраняют реальную турнирную мотивацию. Римлянам нужны три очка, чтобы не зависеть от исхода параллельного матча «Брюгге» и «Зенита» и гарантировать себе место в плей-офф турнира. Дортмундцев же устроит даже ничья, но они, скорее всего, захотят вернуть должок.



В матче первого тура «Боруссия» гостила в Риме у «Лацио» и уступила со счётом 1:3. Подвели дурацкие ошибки в обороне, фактически два из трёх мячей привезли себе сами. Компенсировать атакой не вышло, хотя моменты имелись. У хозяев отметился Чиро Иммобиле, который забил гол и отдал результативную передачу.

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Нападающий сборной Италии благополучно справился с коронавирусом и уже успел набрать хорошую форму. В трёх последних матчах за римлян у него четыре забитых мяча и одна голевая передача. Сейчас футболист в полном порядке, снова потрепать нервы обороне немцев для него — вопрос принципа. Всё же бывший клуб.



Подопечные Люсьена Фавра имеют некоторые трудности со стандартными положениями у своих ворот. В прошлом туре немецкой Бундеслиге они проиграли одному из аутсайдеров «Кёльну», пропустив два мяча с угловых (1:2). Один из мячей от «Лацио» в Италии тоже пришёлся после корнера. Так что вряд ли чёрно-жёлтые в предстоящем поединке смогут сохранить свои ворота нетронутыми.



Однако букмекеры справедливо считают дортмундцев фаворитом, ведь те находятся в отличной форме. После поражения в Риме они успели провести восемь игр во всех турнирах, одержали шесть побед и потерпели всего лишь два поражения. Одна из осечек пришлась на игру с мюнхенской «Баварией» в чемпионате Германии (2:3), хотя тогда «шмели» как минимум заслужили ничью.

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При этом «Боруссия» не имеет никаких проблем с результативностью. В восьми последних играх забила 21 мяч, 11 из которых, кстати, на счету Эрлинга Холанда. Иммобиле хорош, но молодой норвежец продолжает штамповать голы с сумасшедшей скоростью.



А вот оборона «Лацио», откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Команда пропускала в 11 из 12 последних матчей, а всего за это время достала из сетки своих ворот 20 мячей. Так что при таких раскладах есть смысл проверить 1Х + обе забьют за коэффициент 1.90. Ждём чего-то типа 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Лацио» 2 декабря 2020

Дортмундская «Боруссия» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Форму набрали отличную, проблем с результативностью нет. Да и мотивации не занимать. «Лацио» уступает по уровню исполнителей и не может рассчитывать на нескольких важных игроков, но вполне может наиграть на гол. Иммобиле в порядке, а у немцев проблемы со стандартами.



Ставка: «Боруссия Д» не проиграет + обе забьют за 1.90.