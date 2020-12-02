«Амур» — «Спартак». Прогноз: мучения Знарка, Гудачека и Лехтеря продолжатся в Хабаровске

У «Спартака» четыре поражения в пяти матчах, а в Хабаровске он не выигрывал с 2015 года.

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Спартак». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Спартака» идёт за 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» Хабаровск — «Спартак» Москва 3 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Спартак» 3 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Спартак» Москва (03.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На четверг, 3 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Глаза разбегаются. Самый ранний из них стартует в 12:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения со «Спартаком». Соперники дружно провалили старт сезона, затем заметно добавили и выправили положение, но в последнее время снова много проигрывают.

У «тигров» всего одна победа в четырёх поединках, хотя поводов для паники нет. Всё упирается в уровень оппозиции, который оказался крайне серьёзным. Уступили СКА (3:5), «Авангарду» (2:4) и московскому «Динамо» (2:3). Во всех случаях боролись и при доле удачи могли зацепиться за очки. Всякий раз немного не хватало.

Единственного соперника попроще обыграли — 4:2 с «Куньлунем». Ещё один важный момент — все четыре встречи состоялись на выезде. А теперь хабаровчан ждёт затяжная домашная серия. Покинуть родной лёд предстоит только после паузы на второй этап Евротура. Аж четыре домашних матча кряду!

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Положение непростое. 26 очков в 33 играх, десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. До топ-8 не хватает четырёх баллов, однако все конкуренты имеют по несколько игр в запасе. Потому нужно собраться с силами и срочно добавить. Благо что уровень соперников будет посильным.

Начать предстоит со «Спартака», у которого четыре поражения в пяти последних поединках. 1:2 Б от «Салавата Юлаева», 2:5 от «Нефтехимика», 1:2 от «Барыса» и 0:2 от «Сибири». Обыграли только ХК «Сочи» (5:3), хотя и там пришлось понервничать. Москвичи банально устали на фоне постоянных перелётов и травм нескольких хоккеистов.

Волею составителей календаря после «Кубка Карьялы» они успели провести девять матчей. И лишь один из них — дома. Пока игры проходили в пределах Москвы и области, результаты оставались высокими. Дальше начались трудности. Нельзя сказать, что качество хоккея слабое. В Новосибирске накануне, например, красно-белые порой натурально висели на чужих воротах.

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Однако с голами в последнее время совсем туго, а одной-двух шайб для стабильного набора очков не хватает. В итоге подопечные Олега Знарка вновь приблизились к границе зоны плей-офф. Плотность тут запредельная: «Северсталь», «Йокерит» и «Витязь». Московское и минское «Динамо» тоже неподалёку.

«Спартак» ожидает третья гостевая встреча за пять суток по маршруту Казахстан-Новосибирск-Хабаровск. Откуда брать силы при таких раскладах — непонятно. А ведь «Амур» будет свеж и бодр, он-то на лёд не выходил аж с 28 ноября и раны наверняка зализал. Гостей ждёт серьёзное испытание.

Статистика очных встреч также на стороне дальневосточников. Они не проигрывали красно-белым на своём льду с 2015 года. На тренерских бортиках тогда стояли Сергей Шепелев и Герман Титов. С тех пор — четыре победы подряд. Больше того — москвичи за это время забросили всего две шайбы.

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Тут логичнее отталкиваться от хозяев. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.93 и ИТМ 2.5 шайбы «Спартака» за 1.73. Если вратари «тигров» будут действовать на своём уровне, два гола гостей кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Спартак» 3 декабря 2020 года

«Спартак» после паузы на Евротур провёл лишь один домашний матч. Неудивительно, что результаты просели — четыре поражения в пяти предыдущих поединках. «Амур» отдыхал с 28 ноября, а на своём льду красно-белым «тигры» не проигрывают аж с 2015 года. Свой лёд и разница в свежести делают дальневосточников фаворитом.

Ставка: победа «Амура» с нулевой форой за 1.93.