«Автомобилист» — «Динамо» М. Прогноз: Дацюк и Крикунов дадут зайти коэффициенту 4.50 в КХЛ

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Динамо» идёт за 2.59.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» 3 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» 3 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Динамо» Москва (03.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На четверг, 3 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Глаза разбегаются. В 17:00 мск в Екатеринбурге «Автомобилист» начнёт выяснять отношения с московским «Динамо». Соперники имели серьёзные амбиции перед стартом сезона, но сейчас далеки от боевого состояния.
Уральцы просто кошмарны — шесть поражений подряд, таких отрезков не случалось очень давно. Половина из них — за пределами основного времени, хотя это слабое утешение. Уровень соперников тоже был неплох. Из общего ряда выбивается только «Торпедо» (2:3 Б и 1:5), но нижегородцы традиционно удачно играют с «Авто».
А все остальные — сплошь претенденты на высокие места. 0:3 от «Ак Барса», 3:4 ОТ с «Трактором», 1:5 с ЦСКА и 1:2 ОТ с «Салаватом Юлаевым». Якуб Коварж перестал тащить в промышленных масштабах, резко просело созидание, да и спецбригады могли бы действовать эффективнее. Грустно.
Достаточно сказать, что лишь в двух из десяти предыдущих поединков подопечные Билла Питерса забили больше двух шайб. Жуткий показатель для претендента на финал конференции. А ведь в одном из случаев пострадало рижское «Динамо», абсолютно худший клуб КХЛ на данный момент.
Неудивительно, что хозяева сползли на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, отстающие находятся далеко, а шансы подняться выше ещё предоставятся. Конкуренты рядом, а главное все они провели на две-три игры больше. Надо только вернуться на победную колею.
«Динамо» вроде бы поставило набор очков на поток даже при среднем уровне игры, однако в четырёх последних матчах дважды терпело разгромы. Сперва 1:6 от «Йокерита», накануне — 2:6 от «Металлурга». Между этими провалами вклинились трудовые победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ с сумасшедшим камбэком в концовке) и «Амуром» (3:2).
Ситуация напрягает. Теему Пулккинена уже обменяли на Магнуса Пяярви, к которому в Ярославле хватало вопросов. Владимир Крикунов напоследок зачем-то назвал финна индивидуалистом и добавил, что с ним никто не хотел играть. А после шести шайб от «лис» добавил, что команде требуется усиление вратарской линии. Хотя эта проблема наблюдается уже несколько лет.
В общем, нервозность присутствует. Бело-голубые сползли на пятую строчку Запада, причём снизу сразу четыре клуба находятся в радиусе шести очков. Поскольку обе команды сейчас не впечатляют, возникает соблазн проверить лобовую ничью. Коэффициент изумительный — 4.50. А главное — соперники не уходили в овертайм с 2016 года, хотя с тех пор пересеклись семь раз.
Это вполне тянет на аномалию, ведь по уровню исполнителей они в последние годы сопоставимы. Вариант попроще — «гол в первые 9 минут — нет» за 1.96. У екатеринбуржцев жуткая серия поражений, «Динамо» надо отвечать на 2:6. На таком фоне тренеры наверняка постараются сыграть понадёжнее и обойтись без лишнего риска на первых минутах.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Москва 3 декабря 2020 года
Соперники далеки от лучшего состояния. У «Автомобилиста» шесть поражений подряд и колоссальные проблемы с результативностью. «Динамо» за четыре последних матча дважды пропускало по шесть шайб, нервозность в действиях Владимира Крикунова явно ощущается. Проверим лобовую ничью за 4.50. Очки позарез нужны обеим сторонам, а в овертайм они не уходили аж с 2016 года, хотя с тех пор встречались семь раз.
Ставка: ничья за 4.50.
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