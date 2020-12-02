ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз: последний шанс Чалова, Влашича и Гончаренко в Лиге Европы

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг», группа K. Начало — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех австрийцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» 3 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы ЦСКА Москва — «Вольфсберг» (03.12.2020)

Зима пришла. Большинство топовых европейских чемпионатов, где климатические условия это позволяют, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. Плотное расписание не даёт возможности для малейшей передышки.

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В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, добрались до пятого тура, исправлять ошибки больше некогда. Всё внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю России. 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве столичный ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг», начало — в 20:55 мск.



«Армейцам» не удалось перенести уверенную игру во внутреннем чемпионате на европейскую арену. В группе K Лиги Европы после четырёх матчей они находятся на последнем месте, отстав от лидирующего загребского «Динамо» на пять пунктов. Шансы попасть в плей-офф турнира ещё есть, но лимит ошибок выбит — нужно побеждать в оставшихся матчах.



В двухматчевом противостоянии с «Фейеноордом» команда Виктора Гончаренко, откровенно говоря, провалилась. Сперва неожиданно развалилась в середине второго тайма в Роттердаме (1:3), а в матче прошлого тура на родной «ВЭБ Арене» не смогла ничего придумать в атаке, хотя практически целый тайм играла в большинстве (0:0). Из 22 ударов по воротам голландцев в створ пришлись только четыре.

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Более того, из-за выматывающей работы на двух фронтах было потеряно и лидерство РПЛ. Красно-синие скатали вялую ничейку дома с «Сочи» (1:1), а затем уступили с минимальным счётом в Казани «Рубину». «Зенит» тоже набрал 32 очка за 16 туров и вышел на первое место, благодаря более лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.



«Вольфсберг» тоже порядком сбавил обороты, в последних четырёх матчах во всех турнирах у него всего лишь одна победа и одна ничья. Они пришлись на аутсайдеров чемпионата Австрии — «Рид» (1:1) и «Альтах» (2:0), а вот проиграл клуб дважды загребскому «Динамо» в Лиге Европы, общий счёт — 0:4.



В родной австрийской Бундеслиге с 10 очками в активе «волки» спустились аж на седьмое место, прямиком в зону раунда на выбывание, а в еврокубке — с четырьмя очками на третье место. Впрочем, возможность быстро изменить свое положение в обоих турнирах сохраняется, плотность таблиц довольно высокая.

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Московский ЦСКА справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Российский клуб на своём поле заставлял глубоко обороняться и «Динамо» Загреб, и «Фейеноорд». Да и в целом москвичи смотрятся довольно неплохо. Как правило, они больше владеют мячом и чаще бьют по воротам.



Однако в последнее время сильно просела результативность. В семи предыдущих матчах во всех турнирах «армейцы» забили только пять мячей, четыре из которых пришлись на клубы Российской Премьер-Лиги. И это при том, что в среднем за игру московский клуб наносит более 16,5 удара по воротам. Проблема налицо — крайне мало ударов в створ ворот.



Реализация моментов оставляет желать лучшего. Любопытно, что в двух последних играх подопечные Гончаренко суммарно пробили по воротам 41 раз, а вот в створ пришлись только пять из них. Вряд ли австрийцы смогут показать что-то серьёзное в Москве, однако не ждём голевого парада и от хозяев. Без Марио Фернандеса каждый гол даётся с колоссальным трудом, а в каком состоянии будет защитник после простоя — непонятно. Проверим тотал меньше 2.5 мяча за довольно крепкий коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг» 3 декабря 2020 года

ЦСКА в последнее время очень вяло смотрится в атаке, не хватает конкретики. Сильно просела реализация. Вряд ли «Вольфсберг» прыгнет выше головы в Москве, но от хозяев тоже не ждём голевого парада. Влашич потерялся, а Чалов не впечатляет. Без Марио Фернандеса созидание даётся с большим трудом. Защитник имеет шансы выйти на поле, однако уровень физической готовности вряд ли окажется оптимальным.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.