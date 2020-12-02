«Милан» — «Селтик». Прогноз: Ребич и Доннарумма справятся с шотландцами даже без Златана

«Россонери» забивали более одного гола в 14 из 16 игр в нынешнем сезоне, а защита у шотландцев так себе.

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы «Милан» — «Селтик», группа H. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех шотландцев оценён в 9.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Милан» — «Селтик» 3 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы H Лиги Европы «Милан» — «Селтик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Милан» — «Селтик» (03.12.2020

Зима уже на дворе. Большинство топовых европейских чемпионатов, где климатические условия это позволяют, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, добрались до пятого тура, исправлять ошибки теперь некогда.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. 3 декабря среди прочих итальянский «Милан» примет шотландский «Селтик». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



Миланцы не смогли отомстить «Лиллю» за разгромное домашнее поражение в третьем туре Лиги Европы и скатали во Франции ничью (1:1). Теперь ситуация в группе H обострилась. Французы с девятью очками идут на первом месте, у итальянцев на один балл меньше, а у чешской «Спарты» — всего на два.



Зато подопечные Стефано Пиоли продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А, ни разу не проиграв в текущем сезоне. В матче девятого тура они уверенно обыграли «Фиорентину» (2:0), теперь у них 23 очка. Сейчас отрыв от ближайших преследователей — «Интера» и «Сассуоло» — составляет по пять пунктов, остальные отстают ещё сильнее.

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Причём отсутствие Златана Ибрагимовича пока что удаётся компенсировать. Полезен на позиции центрфорварда Анте Ребич, хорват даже успел отдать голевой пас во Франции. А вернувшийся Алексис Салемакерс заработал пенальти в прошлой игре. Словом, голы по-прежнему забиваются.



А вот у «Селтика» дела, мягко говоря, идут не очень. В родном шотландском Премьершипе он находится на втором месте, постепенно отдаляясь от вечного соперника «Рейнджерс». Да, есть ещё две игры в запасе, но команда Стивена Джеррарда уже убежала на 11 очков вперёд. При этом в спину дышит «Абердин». Так и выпасть из топ-2 недолго.



Что касается еврокубков, там всё ещё хуже. В обоих поединках «кельты» проиграли пражской «Спарте», общий счёт — 2:8, теперь шансов на выход в плей-офф Лиги Европы нет. Отставание от второй строчки составляет шесть пунктов, но даже при равенстве очков они окажутся ниже из-за дополнительных показателей. На таком фоне смысла рвать жилы нет.

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Мы бы проверили П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.93. Против шотландцев играет ещё и их кошмарная выездная форма в Европе. Дело в том, что за 24 последних гостевых матча в еврокубках они смогли одержать только две победы, а поражений потерпели 11 штук.



«Милан» же в нынешнем сезоне хорош как с Ибрагимовичем, так и без него. Клуб забивал более одного мяча в 14 из 16 игр. «Селтик» ничего не смог противопоставить итальянцам у себя дома в Глазго, в Милане же хозяева точно будут диктовать игру. Ждём чего-то вроде 2:0 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Милан» — «Селтик» 3 декабря 2020 года

«Милан», несмотря на провальные игры с «Лиллем» и травму Златана Ибрагимовича, в целом выступает уверенно. Голы не пропали, а свое поле даст дополнительное преимущество. Ждём уверенной победы хозяев. «Селтику» было тяжело даже дома, всё же разница в исполнительском мастерстве солидная. В Италии будет ещё тяжелее.



Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.93.