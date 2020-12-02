Кто будет следующим соперником Тайсона? Эксперты предлагают братьев Емельяненко и Тактаров

29 ноября 2020 года выставочный бой между боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью. Спортсмены провели на ринге восемь раундов по две минуты. Железный Майк остался недоволен объявленным результатом и пообещал в следующий раз выступить лучше.

«Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я всё мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою», – сказал Тайсон.

После такого заявления двух мнений быть не может: легендарный боксёр проведёт ещё как минимум один бой. Но с кем? Букмекеры составили список из пяти возможных оппонентов Железного Майка.

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Соперник Майка Тайсона до конца 2021 года:

По мнению аналитиков, в следующем году Тайсон будет боксировать с Холифилдом. Коэффициент 1.20 – это примерно 83% вероятности. Эвандер – единственный из списка, с кем Железный Майк уже дрался.



Холифилд уже даже вызвал Тайсона на бой.



«Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. Теперь вижу, почему ему понадобился промежуточный поединок перед схваткой со мной. Рой Джонс — хороший соперник местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики, – наш бой. Нет причин, почему мы не должны были бы подраться.



Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждёт, и мяч на твоей стороне. Я готов», – заявил Холифилд.



Предсказать исход этого или любого другого поединка нелегко, но за нас это сделали букмекеры.

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Тайсон и Холифилд дрались более 20 лет назад. В ноябре 1996 года Эвандер отправил соперника в нокаут, а в июне 1997 года Майк получил дисквалификацию за то, что откусил кусочек уха своего оппонента.



Именно Холифилд отобрал у Тайсона чемпионский пояс, который в дальнейшем Майк так и не смог себе вернуть.



В возможном бою Тайсон считается фаворитом. Поставить на Майка можно за 1.55 (55%), на Холифилда за 2.35 (36%), а ничья оценивается коэффициентом 10.00 (9%).

Холифилду уже 58 лет, а его последний на данный момент поединок прошёл в мае 2011 года. Хотя ходят слухи, что Эвандер может подраться с Гленом Маккрори уже в июне. Разминается перед Тайсоном?

Старший из братьев Емельяненко всю профессиональную карьеру провёл в смешанных единоборствах. Опыта боксёрских поединков у Фёдора нет. Но именно Последнего императора букмекеры считают самым опасным из представленных соперников для Тайсона.



Железный Майк и здесь остаётся фаворитом, однако котировка чуть ниже – 1.60 (53%). На Емельяненко дают 2.25 (38%), а на ничью – 10.00 (9%). С чем это связано?



Возможно, с возрастом и текущей формой Фёдора. Последний император на десять лет моложе Тайсона, а в 2019 и в 2018 годах провёл по два боя. Также Емельяненко примерно на десять килограммов тяжелее Железного Майка. Но без опыта подобных поединков россиянину будет сложно рассчитывать на победу.

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Майк Тайсон – Александр Емельяненко 2021

У младшего Емельяненко небольшой опыт в боксе всё-таки есть. В 2009 году бой между Александром и Хизиром Плиевым завершился вничью. Десять лет спустя Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева.



Достаточно ли этого, чтобы идти фаворитом в возможном бою с Железным Майком? Букмекеры считают, что нет, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте.



Победа Тайсона доступна за 1.30 (66%), сделать ставку на Емельяненко можно за 3.30 (26%), а ничья по традиции идёт за 10.00 (8%). Учитывая предыдущие поединки Александра, шансов у него действительно немного. Но такой бой вызвал бы огромный ажиотаж.

Майк Тайсон – Олег Тактаров 2021

Сам поединок Тайсона с Тактаровым выглядит маловероятным событием. Олег не дрался с 2008 года и не имеет опыта в профессиональном боксе. Однако настойчивые букмекеры и здесь выдали свои котировки.



Поставить на Тайсона можно за 1.20 (71%), победа Тактарова идёт за 4.20 (20%), а ничья – снова за 10.00 (9%). Таким образом, из всего нашего списка именно Олег видится самым лёгким соперником для Железного Майка. В данном случае логику аналитиков можно понять.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

Майк Тайсон – Сергей Харитонов 2021

Харитонов – самый активный из представленных в списке кандидатов. В этом году Сергей успел провести одному бою по правилам ММА и по правилам бокса.



Но есть сразу несколько нюансов, из-за которых сам бой с Тайсоном маловероятен. Харитонову нужно время, чтобы прийти в себя после конфликта с Адамом Яндиевым. У Сергея минимальный опыт в боксе, да и с маркетинговой точки зрения это не слишком привлекательный вариант для Железного Майка.



Коэффициенты на возможный бой следующие: 1.45 (59%) на Тайсона, 2.63 (32%) на Харитонова и 10.00 (9%) на ничью.



А с кем бы вы хотели увидеть бой легендарного Майка Тайсона? Пишите в комментариях.