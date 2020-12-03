Матч жизни и смерти для «армейцев». Если не выигрывать сейчас, то в еврокубках делать нечего.

ЦСКА – «Вольфсберг», «Заря» — «Лестер» и другие матчи. На что ставить 3 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 3 декабря.

На что ставить в футболе 3 декабря

Сегодня нас ждёт пятый тур Лиги Европы и последний шанс ЦСКА на выход в плей-офф. Нужно дома обыграть австрийский «Вольфсберг», и тогда всё будет в руках команды Гончаренко. Другой вопрос, что пока «армейцы» совсем не те, что в РПЛ. И это смущает. Но будем болеть!

Из других матчей отметим украинский выезд «Лестера», «лисы» сыграют с «Зарёй». «Милан» пободается с «Селтиком», а в Испании будет интересное противостояние «Гранады» и «ПСВ». Ну а «Наполи» Дженнаро Гаттузо в Нидерландах сыграет с АЗ.

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 3 декабря

В КХЛ большой игровой день – 8 матчей. Выделяем игры «Автомобилист» — «Динамо» и «Металлург» — СКА. Любопытно и дерби Татарстана «Нефтехимик» — «Ак Барс».

На что ещё ставить 3 декабря

Два матча с участием российских клубов в баскетбольной Евролиге. «Зенит» примет «Фенербахче», а ЦСКА сыграет дома с «Олимпиакосом».

В волейбольной Лиге чемпионов «Локомотив» из Новосибирска сыграет с чешским «Карловарско», а в Кубке России «Кузбасс» — с нижегородским АСК.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!