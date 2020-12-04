«Локомотив» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий добьёт Кикнадзе, Николича и Райковича в Москве

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 5 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (5.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 17-го тура РПЛ упакована в три дня. На субботу, 5 декабря, запланированы четыре матча. Наиболее ранний из них стартует в 14:00 мск в Москве. «Локомотив» на «РЖД-Арене» сразится с «Рубином». Это битва прямых конкурентов, находящихся в турнирной таблице совсем рядом.



Москвичи близки к катастрофе. В 10 последних матча одержали всего одну победу, да и ту с колоссальными приключениями. В родных стенах в меньшинстве обыграли тульский «Арсенал» (1:0), который находится в зоне стыков. Единственный мяч забили с пенальти. Больше похвастать нечем.



Долгое время громоотводом служили хорошие результаты в Лиге чемпионов, но безнадёжное поражение от «Ред Булл Зальцбург» (1:3) во вторник лишило шансов на выход в плей-офф. Теоретические шансы на третью строчку остаются, но для этого нужно обыгрывать в Мюнхене «Баварию». Поверить в подобный расклад крайне сложно.

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Австрийцам действительно уступили по всем статьям. Да, на фоне очевидных кадровых потерь. Но в первом туре, например, «быки» выходили на поле примерно в той же ситуации. И остановились в шаге от победы. А у «Локомотива» вариантов не было. Цеплялся Зе Луиш, старался Живоглядов. На этом всё.



Индивидуальные ошибки центральных защитников оказались ключевыми. Но подавать их как несчастный случай несколько наивно. При новой схеме, новых сочетаниях, низком уровне отдельных исполнителей и постоянном давлении оппонента появление чего-то подобного изначально казалось вопросом времени.



А в Российской Премьер-Лиге положение близко к катастрофическому. Только 25 очков в 16 турах, седьмое место в турнирной таблице. До топ-3 уже семь баллов. Если не добавить в ближайшее время, даже попадание в Лигу Европы на будущий год окажется под большим вопросом.

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«Рубин» отстаёт от ближайшего соперника на одно очко из-за неудачного отрезка в ноябре. Проиграли «Химкам» (0:2) и «Ростову» (0:2), а также вылетели из Кубка России от рук «СКА-Хабаровска» (0:1). Зато неделю назад наконец-то прервали сухую серию, на своём поле одолев ЦСКА со счётом 1:0. Более чем по делу.

Состав постепенно приближается к оптимальному, последствия международной паузы снизились. Вернулись Старфельт, Деспотович, Хван Им Бём и Игнатьев, накануне к тренировкам в общей группе приступил Хвича Кварацхелия. Значит, вариантов у Леонида Слуцкого будет больше.

У «Локомотива» кадровых проблем предостаточно: Баринов, Лысов, Смолов и Куликов травмированы, Крыховяк подхватил коронавирус, Магкеев дисквалифицирован. Антон Миранчук долго не тренировался, вышел с «Зальцбургом» только на замену и выглядел откровенно слабо. Вряд ли за пару дней он резко обретёт оптимальные кондиции. Вдобавок травмировался Зе Луиш, а это уже серьёзно.

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Кроме того, гости готовились в недельном цикле, а при столь плотном графике это большое преимущество. Потому сыграем против линии. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и ИТМ 1 гола «Локомотива» за 2.24. С созиданием у москвичей в последнее время большие проблемы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» 5 декабря 2020 года

«Рубин» дождался возвращения лидеров, Леонид Слуцкий получил пространство для манёвра. А вот у «Локомотива» кадровых потерь огромное количество. Плюс плотный график, тогда как казанцы готовились в недельном цикле. Разница в свежести должна помочь гостям зацепиться. С ЦСКА неделю назад они смотрелись здорово.



Ставка: ИТМ 1 гола «Локомотива» за 2.24.