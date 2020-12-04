«Спартак» — «Тамбов». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Максименко не отпустят ЦСКА с «Зенитом»

У «волков» колоссальные проблемы с финансами, но матчи против «Спартака» для них главные в сезоне.

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 23.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» 5 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.79. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» (5.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

«Динамо» Рига — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин обставит Скудру с Паршиным в Латвии За последние два месяца рижане обыграли только «Куньлунь». Череповчане помощнее будут.

Программа 17-го тура РПЛ упакована в три дня. На субботу, 5 декабря, запланированы четыре матча. В 16:30 мск «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» начнёт выяснять отношения с «Тамбовом». Гости дважды обыгрывали красно-белых, однако сейчас находятся в тяжелейшей ситуации.



Задолженность по зарплате внушительная, руководство области на связь не выходит. Футболисты угрожали бойкотом. Разумеется, речь изначально шла об игре против «Спартака», ведь так можно привлечь гораздо больше шума. Домашних матчей нет (всё ещё принимают соперников в Саранске), уровень состава скромный, деньги отсутствуют. Самое время поговорить о расширении РПЛ!



А ведь непосредственно с качеством футбола у «волков» всё очень даже недурно. С поправкой на уровень амбиций и исполнителей, разумеется. Сергей Первушин выстроил организованный коллектив, который исправно набирал очки и неоднократно кусал фаворитов. В ноябре, например, «Динамо» и «Краснодар» едва унесли ноги.

Магомед Исмаилов – Иван Штырков на ACA 115. У Уральского Халка нет шансов против Хищника Куклы вуду не помогут Штыркову, Исмаилов должен победить.

Изначально бойцовские качества и дисциплина сочетались со стабильностью — больше двух поражений подряд не случалось. В ноябре, когда ситуация с деньгами стала совсем печальной, понеслось. Удалений и карточек всё больше, а очков нет. Четыре поражения кряду. Три — с разницей в один мяч.



И неделю назад получили 0:4 от «Уфы». Пропустили в дебюте со стандарта, а на 37-й минуте остались в меньшинстве. Ещё три гола вытащили в оставшееся время, а сами не реализовали пенальти. В общем, результат тянет скорее на несчастный случай, но общую тенденцию отражает: концентрация потеряна, нервов всё больше.



«Спартак» в минувшем туре наконец-то прервал неудачный отрезок, забодав в родных стенах «Ротор» (2:0). Новичок РПЛ выглядел достойно и на гол определённо наиграл, но не повезло. В кой-то веки порадовал Зелимхан Бакаев, хорошее впечатление оставил Александр Кокорин, на правом фланге шикарно отработал Роман Зобнин.

«Барыс» — «Локомотив». Прогноз: клуб из Казахстана ответит Скабелке на 2:7 в Ярославле Вторая в сезоне битва Андрея Скабелки и Эдди Паскуале против своего бывшего клуба.

Красно-белые делят лидерство с «Зенитом» и ЦСКА, однако котировки букмекеров кажутся чрезмерными. Хозяева, естественно, фаворит, но давать на П1 1.17 — это перебор. «Тамбов» входит в число команд, для которых матчи со «Спартаком» — главные в сезоне. Шанс проявить себя, шикарный источник мотивации.



Финансовые проблемы, конечно, давят, но на 90 минут «волки» вполне способны их забыть. Лёгкой прогулки у фаворита тут быть не должно. В трёх очных встречах «Спартак» выиграл лишь однажды. В первом круге было 2:0 в Саранске, вот только оба мяча состоялись после 75-й минуты.



Потому лезть в огромные форы и ждать, что голодный «Тамбов» заранее сложит лапки явно не стоит. Тотал больше 2.5 мяча за 1.73 смотрится здорово, можно даже проверить «обе забьют» за 3.00. Красно-белые свои пару-тройку голов наверняка найдут, благо у аутсайдера из-за дисквалификаций не выйдут Грицаенко и Тетрашвили. А это центральный защитник и опорник.

Провал Конте или отставка Зидана? Лучший клуб Восточной Европы устроил триллер в группе ЛЧ Пять возможных пар и девять раскладов, а на кону — огромные деньги. Гуманитариям вход воспрещён!

Однако подопечные Доменико Тедеско редко играют на ноль, даже у «Ротора» было достаточно моментов. Так что шансы у гостей наверняка появятся. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» 5 декабря 2020 года

«Тамбов» угрожал бойкотировать матч из-за больших долгов по зарплате. Такие вещи влияют на коллектив, но игры со «Спартаком» для «волков» — главные в сезоне. И красно-белые стабильно мучаются с аутсайдером. У гостей не будет дисквалифицированных Грицаенко и Тетрашвили, так что два-три мяча подопечные Тедеско наверняка найдут. Но оборона у москвичей по-прежнему не блещет. В общем, классический тотал больше 2.5 гола смотрится нормально.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.