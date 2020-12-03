Роналду не лучший даже в Италии, а Мбаппе провалил плей-офф ЛЧ. Может, хоть с победителем не напортачат?

Топ-11 ФИФА на приз игроку года – бред. Его составили по «Инстаграму» и рейтингу в FIFA 21

В списке претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА осталось 11 человек. Эксперты сформировали группу кандидатов якобы на основе достижений в период с 20 июля 2019 по 7 октября 2020. На итоговый результат в равных долях влияют болельщики, журналисты, а также тренеры и капитаны национальных сборных. Победителя объявят 17 декабря.

Можно сказать, что это награда заменит «Золотой мяч», который из-за пандемии отказалось вручать издание France Football. Среди претендентов на главный приз есть явный фаворит, но букмекеры всё равно продолжают принимать ставки на победителя.

Россия стала лидером по количеству подозрительных матчей. Не помешала даже пандемия Теперь весь мир может обвинять нас не только в допинге. С каждым годом странных игр становится всё больше.

Кто станет игроком 2020 года по версии ФИФА:

• Роберт Левандовски – коэффициент 1.33;

• Криштиану Роналду – 7.00;

• Лионель Месси – 11.00;

• Килиан Мбаппе – 17.00;

• Кевин Де Брёйне – 21.00;

• Тьяго Алькантара, Серхио Рамос, Неймар – все по 26.00;

• Мохамед Салах – 34.00;

• Садио Мане – 41.00;

• Вирджил ван Дейк – 67.00.

Сам список из 11 лучших игроков вызывает немало вопросов.

1) Почему три футболиста «Ливерпуля»?

На указанном ФИФА отрезке красные проиграли Кубок Англии, Кубок английской лиги, Супекубок Англии и вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов. За это время коллектив Юргена Клоппа взял лишь АПЛ и клубный чемпионат мира.

В АПЛ Салах и Мане не вошли в топ-3 в списке бомбардиров, а в Лиге чемпионов не попали даже в топ-20. Эта парочка суммарно забила шесть голов в прошлой ЛЧ – все мячи пришлись на матчи с «Зальцбургом» и «Генком».

Тот же Стерлинг в одиночку забил в Лиге чемпионов шесть мячей, включая голы в плей-офф «Реалу» и «Лиону». В АПЛ Рахим также обошёл в списке бомбардиров двух форвардов «Ливерпуля» и выдал более внушительную скорострельность: 133 минуты на гол против 152 и 153 у египтянина и сенегальца.

Да, у Стерлинга лишь один командный трофей (Кубок английской лиги), но ведь в список 11 лучших попал Кевин Де Брёйне.

Россия перестанет играть в группе Лиги чемпионов? Избежать позора практически нереально Упадём на 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА, лишимся призовых и будем хуже Сербии с Украиной.

2) Почему лишь два представителя «Баварии»?

Мюнхенцы выиграли все турниры, в которых принимали участие на заданном интервале: Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

То есть Де Брёйне с одним выигранным турниром и 15+22 в АПЛ и ЛЧ входит в 11 лучших, а Мюллер с пятью трофеями и 12+23 в Бундеслиге и ЛЧ не годится. Серьёзно?

3) Если для экспертов не играют роли командные достижения Мюллера за «Баварию», то каким образом здесь оказались Неймар и Мбаппе?

По скорострельности во внутренних чемпионатах Холанд превзошёл обоих. В Лиге чемпионов норвежец наколотил десять голов. У Мбаппе в ЛЧ пять мячей: три «Брюгге», один «Галатасараю» и ни одного в плей-офф. Неймар отметился тремя точными выстрелами, но все они были до четвертьфинала.

Может, Неймар и Мбаппе выдающиеся диспетчеры? По «гол+пас» оба уступили Холанду в прошлой ЛЧ.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

4) Как в топ-11 попал Роналду? Криштиану даже в Серии А проиграл в бомбардирской гонке Иммобиле. При этом итальянец ещё и на четыре голевые передачи больше отдал.

В Лиге чемпионов у Криштиану 4+0, а его «Ювентус» вылетел в 1/8 финала. Удивительно, как сильно имя и прошлые заслуги затмевают последние результаты.

Критерии отбора до сих пор остаются непонятными, и это большая проблема. Каждый болельщик может составить список из 11 лучших, усиливая влияние одних факторов и занижая ценность других.

Создаётся впечатление, что так называемые эксперты при выборе топ-11 ориентируются на статус игрока в СМИ, рейтинг в симуляторах и количество подписчиков в социальных сетях.

По итогам прошлого сезона объективно выглядит лишь победа Левандовского. Роберт завоевал пять трофеев с «Баварией» и стал лучшим снайпером и бомбардиром по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов и Бундеслиге.

В двух главных турнирах у Роберта 49+9 в 41 матче. Поляк забил шесть голов в пяти играх Кубка Германии и по этому компоненту также стал лучшим. Ставка с коэффициентом 1.33 на победу Левандовского выглядит надёжно.

Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы! Чудо случилось на 1900-й минуте. Точнее, на 10-й компенсированной минуте одного матча. Вы когда-нибудь о чём-то подобном слышали?

Если составлять топ-11 по позициям, один из вариантов сборной мира:

• Схема 4-1-3-2, в воротах Нойер, в центре защиты ван Дейк и Рамос, по краям Киммих и Александер-Арнольд, так как слева выбор совсем скудный.

• В опорной зоне Алькантара, чуть выше Де Брёйне, Мюллер и Месси, в нападении Левандовски и Холанд.

Это не значит, что эти 11 игроков – лучшие в мире. Данная версия – всего лишь субъективная оценка автора по итогам исключительно прошлого сезона. В комментариях вы можете написать свою сборную.