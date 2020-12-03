«Герта» — «Унион». Прогноз: Пёнтека и Гюэндузи ждут большие неприятности в дерби Берлина

4 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Унион». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён в 3.10. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч немецкой Бундеслиги «Герта» — «Унион» 4 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Герта» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Унион» (04.12.2020)

В Лиге чемпионов уже сыграли пятый тур, на подходе и Лига Европы, интриг остаётся всё меньше. Групповой этап еврокубков подходит к своему логическому завершению, а это значит, что скоро график станет посвободнее и появится лишнее время на восстановление. Ну а пока играют нон-стопом, некоторые лиги вернутся уже в пятницу.

«Барыс» — «Локомотив». Прогноз: клуб из Казахстана ответит Скабелке на 2:7 в Ярославле Вторая в сезоне битва Андрея Скабелки и Эдди Паскуале против своего бывшего клуба.

В чемпионате Германии добрались до 10-го тура, программа откроется 5 декабря одним поединком. На стадионе «Олимпиаштадион» в берлинском дерби сойдутся «Герта» и «Унион», начало — в 22:30 мск. Соперники не принимают участия в еврокубках и готовятся в недельном цикле, а потому проблем со свежестью возникнуть не должно.



«Старая дама» под руководством Бруно Лаббадии выдала неплохую концовку в прошлом сезоне, но в новом пока что не задалось. За девять туров добыла только две победы при пяти поражениях и сейчас находится на 13-м месте с восьмью баллами в активе. Отрыв от зоны стыковых матчей составляяет всего лишь три пункта, а до зоны Лиги Европы не хватает целых восемь.



Впрочем, в прошлом туре бело-голубые были близки к своей версии образца концовки предыдущего сезона. Получилось на выезде отобрать очки у одного из лидеров «Байера», скатав нулевую ничью. По линии атаки могут возникнуть вопросы, зато в обороне гости сыграли крайне надёжно.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

По-прежнему остаётся в лазарете бывший нападающий «Кёльна» Джон Кордоба, которого подписали в летнее трансферное окно. Колумбиец получил травму в победном матче против «Аугсбурга» (3:0) и был заменён в перерыве. Но в остальном у команды Лаббадии нет проблем с травмами и дисквалификациями, а потому немецкий специалист, скорее всего, выставит примерно тот же состав, что и на игру с леверкузенцами.



«Унион» после невзрачного прошлого сезона идёт крайне уверенно. За девять сыгранных матчей набрал 16 очков и остановился в зоне Лиги Европы, а именно — на шестой позиции. Причём отрыв от идущего на восьмой строчке «Аугсбурга» такой же, как от идущего на второй «РБ Лейпциг» — четыре пункта.



Любопытно, что у «железных» нет проблем ни с результативностью, ни с обороной. За девять туров в Бундеслиге они забили 21 раз, а пропустили только 11. Больше за это время отличилась только мюнхенская «Бавария» (31 гол), но с ней всё давно понятно. А меньше пропустили всего четыре клуба, которые сейчас находятся в пятёрке лидеров.

«Атлетик» — «Сельта». Прогноз: Яго Аспас, Икер Муньяин и Нолито удивят букмекеров «Сельта» забивает в Бильбао уже семь матчей подряд. Такое даже «Реалу» и «Барселоне» не под силу.

Единственное поражение случилось в матче первого тура против «Аугсбурга». Тогда команда Урса Фишера проиграла со счётом 1:3, но надо сказать, что смотрелась она даже интереснее соперника. Больше владела мячом и чаще била по воротам и могла забрать очки, но завалила концовку.



В остальном же у «Униона» порядок, он не проигрывает уже восемь матчей и непременно забивает. Подобным могут похвастаться разве что «Байер» и «Вольфсбург», у которых ещё нет поражений. При таких раскладах вполне можно проверить ставку Х2 + тотал больше 1.5. За такой вариант букмекеры дают уверенный коэффициент 2.03.



«Герта», конечно, смогла пережить череду поражений, но до формы прошлого сезона ей далековато. Да и такая ставка заходила в восьми последних играх «железных» в чемпионате Германии. Выглядит перспективно.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Унион» 4 декабря 2020 года

«Герта» сейчас находится далеко не в лучшей форме, новый сезон для подопечных Бруно Лаббадии не задался. Зато «Унион» идёт крайне уверенно, забивает и не проигрывает уже восемь туров кряду, находится в зоне Лиги Европы. На наш взгляд, «железные» вполне могут рассчитывать на очки в предстоящем поединке.



Ставка: «Унион» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.