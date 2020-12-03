Сауль Альварес – Каллум Смит. Прогноз букмекеров: габариты не помешают Канело победить

Рано утром 20 декабря по московскому времени в Сан-Антонио состоится бой за звание суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации в суперсреднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и Каллумом Смитом из Великобритании. Начало боя – не ранее 06:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.

Букмекеры уверены в победе Сауля Альвареса. Поставить на успех Канело можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 76% вероятности. Шансы Смита аналитики оценили коэффициентом 4.80 (20%). На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 22.00 (5%).

Анализ и прогноз боя Сауль Альварес – Каллум Смит (20.12.2020)

Этот бой станет одним из самых громких в 2020 году, все благодаря участию в нем Сауля Альвареса. Мексиканец владеет поясами в четырех весовых категориях, его не стесняются называть лучшим боксером современности. К 30 годам он провел уже 56 боев на профессиональном ринге, а проиграл всего один – Флойду Мейвезеру. А вот список «жертв» Канело куда внушительнее. Кого здесь только нет: Дэниел Джейкобс, Геннадий Головкин, Амир Хан, Рокки Филдинг. В ноябре 2019 года всю силу Альвареса прочувствовал на себе Сергей Ковалев, Канело нокаутировал россиянина в 11-м раунде. Кстати, это последний на данный момент бой мексиканца. Последние месяцы он был больше занят тем, что судился с промоушном, который не смог организовать для него важный бой. Но тут на горизонте возник Каллум Смит и это тот, кто нужен Канело сейчас.

Младший в семье из 4 братьев, Каллум вырос в боксерской семье, поэтому особых вариантов, чем заниматься в жизни, у него не было. Британец пока непобедим, у него 27 побед в 27 боях, но вызывает сомнения уровень соперников. С таким, как Сауль Альварес, Смит точно никогда еще не сталкивался. И букмекеры в своих котировках на это прозрачно намекают.

Эксперты считают, что бой вряд ли будет полным: поставить на досрочное завершение поединка можно с коэффициентом 1.53, а обратный исход идет за 2.25. Это логично: практически все склоняются к тому, что единственный шанс Смита победить – это удачно попасть, ну а Канело наверняка затерроризирует соперника мощнейшими боковыми по корпусу. Так он победил Рокки Филдинга.

Да, Смит мощнее, у него есть преимущество в габаритах и наверняка он построит тактику на бой через работу на дистанции и джебы. При такой тактике он может рассчитывать на то, что ему удастся выстоять все 12 раундов. Но быть активнее и точнее – вряд ли. Сделать ставку на успех мекисканца решением судей можно с коэффициентом 2.75. Альварес может измотать соперника в первой половине боя, а потом взорваться и просто уничтожить Смита. Победа нокаутом Канело идет за 1.80, а на то, что удачно попадет Каллум Смит, можно сделать ставку за 6.00.

Впрочем, сам Смит уверен, что в плане стиля и тактики Канело для него удобен.

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«Я думаю, что стилистически меня сложно превзойти. Нет сомнений, что Альварес лучший в среднем дивизионе, но в суперсреднем весе много больших парней. Я довольно большой парень и у меня есть все навыки, чтобы победить Сауля. Тактически и стилистически у меня есть все, чтобы победить в этом поединке. Думаю, так оно и будет», — отметил британец.

Вряд ли стоит здесь ждать раннего нокаута, все-таки Смит – далеко не мешок для битья. Альварес не станет форсировать события, а возьмет несколько раундов на то, чтобы присмотреться к сопернику. Наиболее вероятным букмекеры считают нокаут от Канело в 8-м раунде, на такой исход можно поставить с коэффициентом 12.00. 6,7,9 и 10 раунды идут за 13.00, а 5 и 11 трехминутки – за 15.00. А вот в то, что все закончится очень быстро, аналитики не верят. Победа Альвареса нокаутом в первом же раунде идет за 41.00. Коэффициенты на нокаут от Смита начинаются с 41.00. Прямо скажем, британцу не позавидуешь.

Ну а что говорят профессионалы? В целом, они согласны с букмекерскими котировками. Так, Крис Юбенк-младший, считает, что бой будет интересным, но Альварес победит.

« Не так уж много человек хотят драться с Канело, вызывают его и пытаются выйти с ним в ринг. Я желаю удачи Каллуму, но не думаю, что он сможет справиться с мощью Сауля. Это стало ясно после того, как я посмотрел бой против Райдера. Я считаю, что Канело это улучшенная версия Райдера, причём, намного улучшенная. Я не вижу шансов у Смита против Сауля. Впрочем, для победы зачастую требуется только один удар, а уж удар-то у Смита есть. Думаю, это будет его единственным шансом — попасть чем-нибудь тяжёлым. С другой стороны, Сауль хорошо держит удар, поэтому перед Каллумом стоит сложная задача. Этот бой будет интересно посмотреть», — заявил Юбенк.

Габриэль Росадо считает, что Смит сможет выдержать натиск Альвареса все 12 раундов, но на победу шансов у него нет.

«Я считаю, что у Смита получится создать Канело проблемы в начале боя из-за своего роста и габаритов. Но, опять же, из-за своего роста он отдаст Канело преимущество в работе вблизи и будет открыт для ударов по корпусу, которые замедлят его. У Канело отличный левый хук по корпусу. Он замедлит Смита ударами по корпусу и начнет разрывать во второй половине боя. Думаю, это будет судейское решение, а не нокаут», — сказал Росадо.

До боя чуть больше двух недель. Самое время определиться со своей ставкой на бой Сауль Альварес – Каллум Смит и заключить пари!