«Севилья» — «Реал». Прогноз: Зидан заткнёт разговоры об отставке, Куртуа не подведёт

5 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они не видят фаворита: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Реал Мадрид» 5 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» 5 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.16. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.65.
Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» (5.12.2020)
Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартует 12-й тур.
Всё самое интересное состоится в выходные. На 5 декабря в Ла Лиге запланированы четыре матча. В 18:15 мск «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнёт выяснять отношения с мадридским «Реалом». Естественно, это центральная игра всего тура, ведь сойдутся два представителя страны в Лиге чемпионов.
Правда, в середине недели соперники дружно сели в лужу. «Севилья» на своём поле получила 0:4 от «Челси», спасовав перед покером Оливье Жиру. Может, столь крупного счёта она не заслуживала, но общее преимущество англичан сомнений не вызывало. Хозяева владели мячом, а вот с созданием опасных моментов оказалось туго.
Впрочем, ничего страшного не случилось. Выход из группы обеспечили до этого, а первое место в квартете вовсе не гарантирует соперника попроще в 1/8 финала Лиги чемпионов. У подопечных Зинедина Зидана ситуация иная. Они вновь уступили донецкому «Шахтёру». Теперь в гостях, со счётом 0:2.
Территориальным преимуществом владели, остроту создавали, но Анатолий Трубин действовал здорово. А всё остальное сделали ошибки в обороне. Две оплошности во втором тайме — два гола. И третье место в группе В. Победа над «Боруссией М» гарантирует выход в плей-офф, при поражении в лучшем случае предстоит Лига Европы, при ничьей возможны варианты.
В общем, у «сливочных» впереди важнейший поединок. Первые слухи о возможной отставке Зинедина Зидана уже пошли. Играет действующий чемпион Испании в самом деле бледно и предсказуемо, но на фоне плотного графика и внушительных кадровых потерь это вполне понятно.
На «Рамон Санчес Писхуан» точно не выйдут Азар, Вальверде, Карвахаль и Йович, под вопросом Одриосола и Рамос. Всё упирается в капитана, без которого будет совсем тяжело. В то же время списывать гостей со счетов явно не стоит. Во-первых, в Лиге чемпионов они сыграли на сутки раньше. При плотном графике это преимущество.
Во-вторых, проблемы с составом у хозяев тоже имеются. Травмированы Эскудеро, Боно и Карлос Фернандес, под вопросом Сусо, Вацлик и Акунья. С «Челси» последний пост занял Альфонсо Пастора. Понятно, что если с первых минут снова сыграет 20-летний вратарь, нервозности у обороны будет больше.
В-третьих, «Реал» забрал три предыдущих очных встречи. И пропустил в них всего однажды. У Хулена Лопетеги совсем не ладится против бывшего клуба, да и в целом красно-белые часто чудят в решающие моменты. Если, конечно, речь не идёт о любимой Лиге Европы. Потому шансы гостей никак не ниже.
Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.01 и Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.76. «Севилья» сейчас не блещет, три непростые победы над аутсайдерами Ла Лиги не стоит переоценивать. А если Рамос всё же восстановится, мадридцы точно станут фаворитами встречи.
Прогноз и ставки на матч 12-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Реал» 5 декабря 2020 года
У «Севильи» травмированы два основных вратаря, с «Челси» играл 20-летний Альфонсо Пастора. «Реал» находится в непростом состоянии, но с красно-белыми играет успешно — три победы подряд, всего один пропущенный мяч. Кроме того, Серхио Рамос может вернуться в строй. В общем, за очки мадридцы наверняка зацепятся.
Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.76.
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