«Герта» — «Унион», «Атлетик» — «Сельта» и другие матчи. На что ставить 4 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 4 декабря.

На что ставить в футболе 4 декабря

Пятница традиционно день между еврокубками и национальными чемпионатами, поэтому вариантов сегодня не так много, но они есть.

В Германии берлинское дерби – «Герта» против «Униона». У хозяев большие амбиции, но старт не задался, а вот «Унион» выглядит куда лучше ожидаемого и обосновался в топ-6 Бундеслиги. Смогут ли футболисты «Герты» выиграть важный для себя матч? Посмотрим.

В Испании «Атлетик» примет «Сельту». Между командами сразу 9 мест, но всего 3 очка. «Сельта» может в случае победы не просто вылезти из зоны вылета, но и достаточно отдалиться от неё. Не будем забывать о Франции, где «Ним» сыграет с «Марселем».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 4 декабря

В КХЛ сегодня всего две игры. «Барыс» сыграет с «Локомотивом», а рижское «Динамо» — с «Северсталью».

На что ещё ставить 4 декабря

Очень интересный игровой день в баскетбольной Евролиге. «Химки» после провала в Берлине сыграют ещё с одной немецкой командой – «Баварией». Если проиграют, могут последовать оргвыводы. Из остальных встреч выделяем матч «Барселона» — «Жальгирис». Шарунас Ясикявичюс впервые будет командовать игрой сине-гранатовых против своей бывшей команды. Очень интригующая вывеска.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!