«Кадис» — «Барселона». Прогноз: ещё одна жертва Гризманна, Месси и Усмана Дембеле

5 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Кадиса» оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Примеры «Кадис» — «Барселона» 5 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» 5 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.21. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.99.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» (5.12.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартует 12-й тур.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз: с Лигой чемпионов Гвардиола разобрался, дело за АПЛ Гвардиола перетасовал состав в Португалии, лидеры получили отдых и готовы подниматься в таблице.

Всё самое интересное состоится в выходные. На 5 декабря в Ла Лиге запланированы четыре матча. Наиболее поздний из них стартует в 23:00 мск. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» примет «Барселону». На дворе уже декабрь, а новичок элитного дивизиона находится в таблице выше.



Правда, он провёл на две игры больше — 11 против девяти. Набрал 15 очков, располагается на шестой строчке Ла Лиги. У каталонцев 14 баллов и седьмая позиция. Ноябрь для «жёлтой субмарины» получился провальным, одна ничья при двух поражениях. Но тут нужно учитывать уровень оппозиции.



Уступили мадридскому «Атлетико» (0:4) и «Реалу Сосьедад» (0:1), а это лидеры чемпионата Испании на данный момент. Вопросов тут нет, они банально сильнее. А вот дальше скатали ничью с «Эльче» (1:1), хотя весь второй тайм действовали в большинстве. Больше того — создали за эти 45 минут совсем немного.



Причина на поверхности. «Кадис» — колючая и обученная команда, которая заставляет оппонентов мучиться и ставит их в некомфортное положение. Но действовать первым номером, конечно, крайне тяжело. Уровень исполнителей совсем скромный, тем более после травмы Альваро Негредо.

«Ювентус» — «Торино». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло покажут, кто в Турине хозяин «Ювентус» отстаёт от «Милана» на шесть очков, пора заканчивать с подарками.

Опытный форвард повредил ногу и выпал до середины декабря. У «Барселоны» кадровых проблем даже больше, что не мешает добиваться результата. После поражения от «Атлетико» добыты три разгромные победы. Все — всухую. И это при отсутствии целого ряда центральных защитников.



Понятно, что соперники оказались скромными. Киевское «Динамо» (4:0), «Осасуна» (4:0) и «Ференцварош» (3:0). Однако на фоне плотного календаря многие гранды стабильно теряют очки с аутсайдерами, а подопечным Рональда Кумана в последнее время этого удаётся избегать. Хороший знак.



В Лиге чемпионов дважды справились без Месси, которому предоставляли отдых. Расцветает Гризманн, клепающий голы без остановки. Радуют сразу несколько молодых футболистов, дождавшихся шанса. Искрит Дембеле. А впереди битва с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, для первого места в группе хватит ничьей.

«Крылья Советов» — «Енисей». Прогноз: Комбаров и Гацкан не отпустят «Торпедо» и «Оренбург» Самарцы опустились на четвёртое место в ФНЛ, но на своём поле осечки допускают редко.

«Кадис» — одна из тех команд, с которыми крайне важно забить быстрый гол. Тогда всё пойдёт гораздо проще. Иначе новичок Ла Лиги будет действовать всё увереннее с каждой минутой. Большого количества свободного пространства у фаворита не будет, состязаться в открытом футболе хозяева не рискнут.



Лезть в большие форы опасно, а вот ставка «Кадис» не забьёт за 2.10 выглядит здорово. Сине-гранатовые отказываются пропускать от середняков и аутсайдеров, а соперник остался без Негредо. И без того скромный атакующий потенциал понизился. Ставки посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17 и П2 всухую за 2.37.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Кадис» — «Барселона» 5 декабря 2020 года

«Кадис» — очень организованная команда, которая знает себе цену и редко ошибается в обороне. А вот с созиданием беда, всего девять мячей в 11 матчах. Вдобавок остались без опытнейшего Альваро Негредо, который получил травму. «Барселона» тем временем набила руку на скромных соперниках — три победы кряду с общим счётом 10:0. Много каталонцы вряд ли забьют, а вот снова отыграть на «ноль» им по силам.

Ставка: «Кадис» не забьёт за 2.10.