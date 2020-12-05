«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз: Зарипов и Доус повесят Дацюку восьмое поражение кряду

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.84, успех «Автомобилиста» идёт за 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Автомобилист» Екатеринбург (06.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На воскресенье, 6 декабря, запланированы четыре матча. В 17:00 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». На бумаге вывеска отличная, но на деле есть проблема. Дело в том, что гости сейчас находятся в натуральной яме и далеки от оптимального состояния.
Шутка ли — семь поражений подряд, такого не случалось уже очень давно. Справедливости ради, уровень соперников оказался более чем серьёзным. Тут «Ак Барс», «Трактор», ЦСКА, «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Ещё дважды уступили традиционно неудобному «Торпедо».
Любопытно, что подопечные Билла Питерса движутся по графику «разгромное поражение — ничья в основное время». Накануне они получили 2:7 от бело-голубых, провалившись по всем фронтами. 0:3 в дебюте, смена вратаря. Затем проснулись, довели дело до 2:4, но в концовке вытащили ещё три шайбы.
И самое интересное. Календарь вовсе не планирует становиться легче. Впереди изумительная выездная серия по маршруту Казань — Балашиха — Санкт-Петербург — Магнитогорск. А потом предстоит принимать «Трактор» и «Салават Юлаев». То есть не так трудно представить расклад, при котором неудачная серия разменяет второй десяток.
Положение действительно грустное. В турнирной таблице Восточной конференции опустились на шестую строчку, причём топ-5 оторвалась на три очка. В запасе есть пара игр, потому глобально ничего страшного не произошло. Но качество хоккея находится низко, движения не хватает, а Якуб Коварж перестал тащить.
Тут надо бы добавить, что провальный отрезок стартовал как раз в Казани. 16 ноября уральцы без вариантов уступили со счётом 0:3 на «Татнефть-Арене». Удастся ли закольцевать ситуацию — большой вопрос. Подопечные Дмитрия Квартальнова дважды за неделю схватили 0:3 от «Авангарда», зато в остальных случаях результата добились.
Накануне размазали в Нижнекамске «Нефтехимик» — 6:1. Силы удалось поберечь, практически с самого начала вели в счёте. Казанцы удерживают первую позицию на Востоке, а больше них в КХЛ забивает только ЦСКА. «Автомобилист», впрочем, тоже входит в топ-3 конференции по результативности.
Линия сильно перекошена в пользу казанцев, что абсолютно логично. Ставить на такой «Автомобилист» крайне сложно, но и лезть в форы опасно. Проверим классический тотал больше 4.5 шайбы за 1.77. Пропускают екатеринбуржцы очень много, но после затяжной серии неудач и 2:7 должна появиться злость и гордость. Ждём бодрого хоккея, в котором шансы «Ак Барса», разумеется, смотрятся выше.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 декабря 2020 года
У «Автомобилиста» семь поражений подряд и огромные проблемы в обороне. Уровень соперников крайне серьёзный, вот только жуткого качества хоккея это не оправдывает. «Ак Барс» стабильно спотыкается на «Авангарде», зато остальных обыгрывает. Накануне забил шесть шайб в Нижнекамске. Ждём верха и здесь: с такой обороной екатеринбуржцы непременно пропустят три-четыре раза, но пора бы появиться злости и гордости. Так что ждём от них ответа.
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.
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