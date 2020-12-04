«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер рискуют потерять 1-е место

«Быки» пропустили только шесть мячей в девяти турах. Это лучший показатель в Бундеслиге.

5 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён в 6.95. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Лейпциг» (05.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В немецкой Бундеслиге такими темпами успели добраться до 10-го тура.

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Программа 10-го тура чемпионата Германии продолжится 5 декабря сразу пятью поединками. Всё внимание приковано к битве двух титанов — «Баварии» и «РБ Лейпциг». Круче вывески в туре просто не найти. Встреча начнётся в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



«Ред Булл Лейпциг» ещё при Ральфе Хазенхюттле начал доставлять неудобства многократному чемпиону Германии. А нынешний тренер «быков» молодой Юлиан Нагельсман успел поиграть и против Нико Ковача, и против Ханса-Дитера Флика. Причём в обоих случаях его команда смотрелась крайне достойно.



Теперь же РБЛ наравне с дортмундской «Боруссией» вполне можно считать одним из конкурентов «Баварии» в борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне, конечно, и те, и другие порядком отстали в турнирной таблице, но баварцы тогда выдали сумасшедшую вторую половину. Сейчас подопечные Ханси Флика тоже набрали ход, но время от времени всё же допускают осечки.

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В турнирной таблице чемпионата Германии после девяти сыгранных туров мюнхенцы занимают первую строчку, набрав 22 балла. «Лейпциг» идёт вторым, набрав всего на два очка меньше. Дортмундцы же пока забарахлили, у них всего 18 очков.



Обе команды принимают участие в Лиге чемпионов и вынуждены жить по крайне плотному графику. Правда, баварцы уже обеспечили себе первое место в группе A и могут бросить все силы на Бундеслигу. Предстоящий домашний поединок против московского «Локомотива» не представляет для них никакой ценности с точки зрения турнирной борьбы.



А вот у «быков» на носу битва за плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В группе H у «Пари Сен-Жермен», у «МЮ» и у них по девять очков в активе, а потому матч последнего тура с англичанами фактически окажется стартом плей-офф. Особенно после крупного поражения на «Олд Траффорд» в Англии.

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Благо что играть предстоит дома, а потому можно будет выложиться с «Баварией» на все 100 процентов. Понятно, что на данный момент красные считаются фаворитами независимо от того, где и с кем они играют. Скорее всего, команде Юлиана Нагельсмана придётся очень тяжело на «Альянц-Арене». Но разгрома мы тут не ждём.



Тимо Вернер давно блистает в лондонском «Челси», а показатели «быков» даже не думают ухудшаться. В команде забивают и раздают передачи понемногу, зато плюс-минус все. В итоге за девять туров Бундеслиги набралось целых 18 забитых мячей. Большим количеством голов могут похвастаться разве что «Бавария» (31), дортмундская «Боруссия» (21) и неожиданно «Унион» (21).



Отдельно стоит отметить оборону «РБ Лейпциг». Петер Гулачи за девять туров пропустил всего лишь шесть голов, что является лучшим показателем чемпионата Германии на данный момент. Более-менее спорить с этим могут только «Вольфсбург» (восемь пропущенных) и «Байер» с «Боруссией Д» (по девять). А вот это уже серьёзный аргумент.

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На наш взгляд, Юлиан Нагельсман снова сможет навязать борьбу Ханси Флику. Проверим ставку «тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.12. Статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в восьми последних играх между командой из Лейпцига и мюнхенцами.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 5 декабря 2020 года

В последние месяцы «Бавария» фаворит, как правило, в любом матче. Однако с Юлианом Нагельсманом «РБ Лейпциг» сделал шаг вперёд и представляют серьёзную угрозу. Сейчас «быки» в отличной форме, а главное — мало пропускают. Ждём, что они окажут достойное сопротивление на «Альянц-Арене».



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.